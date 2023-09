Cinéma Le Scénario : Dix nouveaux films des Aventuriers Voyageurs

Les Aventuriers Voyageurs invitent à découvrir leur 16e saison de films de voyage sur grand écran au Cinéma Le Scénario de La Pocatière.

Dès le lundi 25 septembre, dix films exceptionnels qui feront voyager aux quatre coins du monde, à travers des aventures captivantes, des cultures fascinantes et des paysages époustouflants seront présentés.

Ces films de 75 à 90 minutes sont réalisés par des voyageurs passionnés, qui partagent leurs expériences, leurs rencontres, leurs coups de cœur, et souvent avec des images vues du ciel.

La saison débutera avec un film d’aventure hors du commun : Seule en mer de l’Afrique du Sud aux Açores, le périple d’une jeune aventurière qui a bravé l’Atlantique à la voile en solitaire. En octobre, partez pour Bali, l’île des Dieux, un film réalisé en collaboration avec l’auteur Ugo Monticone et le cinéaste Richard-Olivier Jeanson.

La richesse culturelle et naturelle de cette île d’Asie, avec ses temples, ses rizières, ses volcans et ses plages sera exposée.

Puis, explorez l’Ouest canadien avec le film Alberta, naturellement grandiose. Ce film a été réalisé par le fondateur des Aventuriers Voyageurs et sa famille, qui vous feront découvrir au fil des saisons cette magnifique province durant leur voyage de cinq mois.

Avec l’arrivée de l’hiver, vous aurez envie de soleil et de chaleur avec le film Magnifique Martinique. Vous plongerez dans la culture de cette île des Antilles, avec ses traditions, sa gastronomie, sa musique et ses habitants avec de nombreuses rencontres.

Vous continuerez votre escapade tropicale avec le film Surprenante Basse-Californie du Sud, une région méconnue du Mexique. Ce film est le deuxième présenté par le couple Nomade Amoureux qui s’est installé dans ce paradis depuis deux ans.

Pour la deuxième partie de la saison, vous serez emporté sur les eaux turquoise des Îles grecques, un film qui vous fera rêver avec ses îles mythiques comme Santorin, Mykonos, Naxos et Paros.

Vous partirez ensuite sur les routes de l’Afrique du Sud, un film réalisé lors d’un voyage de six mois à la découverte de ce pays fascinant, avec ses safaris, ses villes et sa diversité culturelle. Vous reviendrez ensuite en Europe avec le film Allemagne riveraine, présenté par Jennifer Doré Dallas, auteure de nombreux guides de voyage et blogueuse.

Elle fera découvrir les villes historiques, les châteaux, les paysages et la gastronomie de ce pays qu’elle connaît intimement, où elle a non seulement vécu, mais aussi maîtrisé la langue.

Vous terminerez le tour du monde avec le film Yukon en van, un road trip réalisé par deux amies sur les routes panoramiques du nord du Canada.

Vous serez émerveillés par les montagnes enneigées, les lacs vierges et les animaux sauvages qui peuplent cette région. Enfin, vous assisterez à un grand reportage réalisé par le célèbre réalisateur et aventurier français Philippe Jacq : Le Mékong, au fil d’un fleuve mythique. Vous suivrez son parcours de 5000 km à la rencontre des populations des six pays asiatiques traversés par le Mékong.

Des cadeaux

Pour célébrer cette 16e saison des Aventuriers Voyageurs, de nombreux prix seront offerts au public durant l’année. Vous pourrez notamment participer au concours pour gagner un voyage en Espagne pour deux personnes — en partenariat avec Vacances Celebritours — et des guides de voyage Ulysse.

Pour participer au concours, consultez l’horaire de la programmation et regardez la bande-annonce de la saison. Il vous suffit de vous rendre sur www.lesaventuriersvoyageurs.com. Les intéressés peuvent réserver leurs billets directement auprès du cinéma.