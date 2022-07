Ces cantines atypiques : Quand cuisine asiatique et épicerie fine se côtoient

Dès le premier été d’opération, les deux associés n’ont pas tardé à diversifier l’offre alimentaire de l’endroit en proposant quelques menus piquenique qui ont très bien fonctionné. À l’approche de l’hiver, alors que la poussière commençait à peine à retomber, « la fille de la ville » a eu peur de s’ennuyer. « Je voyais le local à louer sur la rue Taché à Saint-Pascal et je me disais qu’il serait intéressant d’y faire un “mini-Bedeau”. On s’est vite rendu compte que ça serait difficile », raconte-t-elle.

L’idée d’ouvrir une sorte d’épicerie fine à Saint-Pascal n’est pas morte pour autant, Marie-Fleur et Christian l’ont simplement bonifiée pour créer Le petit Jardin du Bedeau, une cantine asiatique qui offre à la fois du prêt à manger pour emporter et des produits nichés pour ceux qui veulent cuisiner à l’orientale dans le confort de leur foyer. Pour Marie-Fleur, prendre cette tangente était à la fois surprenante, après 15 ans à se spécialiser dans la cuisine espagnole à Montréal, mais aussi naturelle, son conjoint et elle étant à la recherche d’enseignes spécialisées dans la cuisine asiatique depuis leur arrivée dans la région.

« On s’est donné pour objectif de sortir des sentiers battus pour faire découvrir des choses aux gens. Ce n’est pas toujours évident, mais les gens reviennent, donc on en déduit qu’on n’est pas à côté de la plaque non plus. »

« Je n’ai pas le sentiment d’imposteur en offrant une cuisine asiatique aux gens de Saint-Pascal. En fait, ça me plaît même de voir la diversité de clientèle qu’on a ici. On aurait pu ouvrir à Kamouraska, mais ce n’est pas ce qu’on voulait. On voulait être plus près des gens des autres villages et être ouverts à l’année. Ici, on sent qu’il y a une pérennité possible pour ce type de projet », conclut-elle.