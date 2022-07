Semaine québécoise des marchés publics : Des saveurs et des rencontres pour la 14e édition

Pour une 14e année consécutive, du 4 au 14 août, aura lieu la Semaine québécoise des marchés publics. Cet événement provincial, initié par l’Association des marchés publics du Québec et présenté par Sollio Groupe Coopératif, en partenariat avec l’Union des producteurs agricoles et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, se déroulera sous le thème des « Des saveurs et des rencontres ».

Cette semaine se veut une occasion de célébrer la fraîcheur des produits d’ici, cultivés et créés par plus de 1700 producteurs agricoles et artisans bioalimentaires dans plus de 160 marchés publics à travers le Québec. Elle se veut aussi une invitation à découvrir et à redécouvrir les marchés publics au détour de son quartier, de son village ou même de sa route des vacances et de rencontrer ces gens qui mettent du bonheur et de la créativité dans nos assiettes. Et pourquoi ne pas pousser l’expérience en allant visiter la ferme de son producteur pour découvrir son univers, son histoire ?

Pour une 5e année, Julie Aubé, autrice et nutritionniste gourmande, sera la porte-parole de cet événement. Elle en profitera pour pousser plus loin ses découvertes en marché public par quelques petits détours à la ferme qui lui feront découvrir davantage l’univers des producteurs rencontrés au marché. Vous pourrez découvrir ces détours agrotouristiques durant la semaine Semaine québécoise des marchés publics en visionnant de courtes capsules vidéos. À ne pas manquer !