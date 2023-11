C’est bientôt la semaine nationale des droits des usagers du réseau de la santé

Du 12 au 18 novembre se tiendra la Semaine nationale des droits des usagers du réseau de la santé. Cette année, le thème choisi est révélateur des enjeux vécus en ce moment avec le projet de loi 15 par les comités des usagers partout au Québec.

En effet, alors que le projet de loi qui vise à réformer le système de santé au Québec est toujours étudié à l’Assemblée nationale, il reste beaucoup d’incertitude quant à l’avenir et au fonctionnement des comités des usagers au sein de cette nouvelle réforme.

Comme les comités des usagers sont la voix officielle des usagers du réseau de la santé partout au Québec, cette thématique semblait bien appropriée. En effet, les usagers des différentes régions du Québec vivent des particularités qui sont bien différentes.

Par exemple, on ne peut pas comparer la région de Montmagny-L’Islet à la ville de Montréal. Les usagers qui vivent à Montréal sont en ville, près des services, tandis que les usagers de nos MRC vivent dans un territoire très étendu et plus rural, parfois assez loin des services.

Pour souligner cette semaine, les membres tiennent des kiosques d’information le mardi 14 et le jeudi 16 novembre en avant-midi au CLSC de Saint-Jean-Port-Joli et à l’hôpital de Montmagny. Une vidéo promotionnelle sera également diffusée sur les réseaux locaux pour montrer l’importance de représenter toutes les municipalités des deux MRC et tous les usagers qui y vivent. Il est possible de visionner la vidéo promotionnelle à cette adresse : https://www.youtube.com/watch?v=V2qqsi1hwlE

Le Comité des usagers est un comité indépendant dont la présence est obligatoire pour tous les CISSS de la province et qui a pour principaux buts de faire la promotion des droits des usagers de la santé, d’accompagner les usagers quant à la défense de ces droits et de les faire connaitre auprès de la population.

Avec toutes les problématiques qui sont vécues dans le réseau de la santé actuellement, le rôle du Comité est primordial puisqu’il permet aux usagers de faire entendre leur voix. Le Comité des usagers Montmagny-L’Islet dessert le territoire des MRC de Montmagny et L’Islet, incluant les 6 CHSLD, les 5 CLSC et l’hôpital de Montmagny.

Pour les proches ou les usagers qui désirent s’impliquer pour la défense des droits des usagers du réseau de la santé, il est possible de devenir membre bénévole en contactant le Comité des usagers Montmagny-L’Islet au 418 248-0639 poste 5728.

Source : Gabrielle Brisebois