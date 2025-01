C’est la saison des impôts

Il y a deux choses inéluctables dans la vie : la mort et les impôts. Ainsi, Revenu Québec rappelle que la transmission des déclarations de revenus pour l’année 2024 pourra être effectuée dès le 24 février, et prodigue quelques conseils pour bien se préparer à cette période.

« La majorité des contribuables choisissent la transmission électronique via ImpôtNet Québec, qui est la façon la plus simple et la plus efficace de s’acquitter de ses obligations fiscales », mentionne Revenu Québec par voie de communiqué. La saison des impôts s’étendra jusqu’au 30 avril. Il est recommandé de produire sa déclaration dès que possible pour éviter les retards.

Afin de faciliter la production des déclarations, Revenu Québec invite la population à rassembler dès maintenant les documents nécessaires, tels que les relevés fiscaux, les avis de cotisation antérieurs, et les pièces justificatives pour les frais admissibles. Il est essentiel de conserver ces documents, car ils pourraient être demandés ultérieurement.

Revenu Québec rappelle également l’importance de s’informer des principaux changements fiscaux pour l’année 2024. L’organisme souligne à quel point il est important de bien noter les dates limites pour la transmission des déclarations, et pour le paiement des soldes dus. Pour simplifier ces démarches, la plateforme sécurisée Mon dossier permet d’accéder à des services en ligne tels que l’inscription au dépôt direct, la mise à jour des coordonnées, ou la consultation de l’état de traitement de la déclaration.

Fin de la distribution des cahiers imprimés

Cette année marque la dernière distribution des cahiers imprimés dans les institutions financières. Désormais, ils seront disponibles uniquement dans les bureaux de Revenu Québec et Services Québec. L’organisme explique que cette transition s’inscrit dans une volonté d’améliorer ses services et de réduire son empreinte écologique. Les contribuables qui utilisent encore cette méthode recevront leur cahier par la poste au cours des prochaines semaines, tandis qu’il reste possible de le commander en ligne ou par téléphone.

Photo : Dimitri Karastelev, Unsplash