Une activité de Noël réussie pour les aînés de la région

L’Âge d’or de Saint-Pascal et Domrémy ont invité le Père et la mère Noël, accompagnés de leurs lutins le 14 décembre dernier. Ils ont visité plus de 200 aînés de la région qui s’étaient rassemblés à la salle Kamouraska. Ce fut une belle occasion de réjouissance et de plaisir pour ceux qui ont renoué, ne serait-ce qu’un instant, avec leur cœur d’enfant.

« Merci aux nombreux participants, et également aux commanditaires. Sans leur apport, l’activité n’aurait probablement pas eu lieu », ont déclaré les organisateurs.0

Les clubs de l’Âge d’or au Québec proposent une grande variété d’activités, allant du yoga et de la danse en ligne aux voyages organisés et aux jeux de cartes. Ils contribuent à briser l’isolement des aînés, et à les maintenir actifs au sein de leur communauté, permettant aux retraités de vieillir dans un cadre stimulant et enrichissant.