C’est la Saison des moulins

De juin à septembre, la Saison des moulins offre une occasion unique de plonger dans l’histoire fascinante des moulins à eau et à vent.

Les moulins, véritables témoins de notre patrimoine industriel, remontent à plusieurs siècles et ont joué un rôle crucial dans l’économie locale. Conçues pour moudre le grain, ces structures ingénieuses utilisent la force de l’eau ou du vent pour fonctionner.

Kamouraska et L’Islet abritent deux des plus beaux moulins de notre région. À Kamouraska, le moulin à eau historique, situé au cœur de la nature, permet de découvrir un mécanisme parfaitement conservé et son rôle dans l’histoire locale. Le Moulin de L’Islet, un moulin à vent, se distingue par son architecture unique et ses vues panoramiques.

La population est invitée à visiter ces moulins exceptionnels particulièrement lors des Journées des moulins, qui se tiennent du 28 au 30 juin, afin de vivre une expérience de découverte liée aux moulins ou leurs vestiges qui ont contribué au développement de la colonie, à titre de premiers témoins du patrimoine industriel québécois. Pour plus d’informations, visitez le site des Journées des moulins.

Source : Association des moulins du Québec