L’attente tire à sa fin pour les personnes friandes de la musique de Guillaume Leclerc, musicien originaire de La Pocatière, qui lance son premier album complet, Partir n’importe où, en magasin le 17 mars. La sélection d’œuvres « folk-pop-country » comprend des pièces écrites au cours des 15 dernières années, qui se rattachent d’une manière ou d’une autre à la thématique du départ.

En analysant son mode de vie et celui de ses proches, Guillaume Leclerc s’est aperçu que « tous les jours, nous vivons des départs ». Que ce soit un déménagement, une mort, un premier jour d’école ou encore une relation amoureuse, ce thème « suffisamment large et intéressant » lui a servi d’inspiration pour la sélection des chansons figurant sur l’album.

Étant donné que ce projet est en cours depuis 15 ans, le Pocatois considère son aboutissement comme un succès dans sa vie. « J’ai réalisé plein de choses, mais ça, c’est un objectif que je caressais et que j’ai malheureusement reporté trop longtemps. » La durée du processus de création a toutefois eu l’effet de créer une œuvre au son mature, dont il se dit très satisfait. « Le résultat est au-dessus de mes attentes, j’en suis très fier. Les arrangements musicaux sont bien ficelés. Les textes, vieux de l’an passé ou du début de mon écriture, ont été retravaillés. C’est un album qui a vraiment eu le temps de mûrir et qui n’a pas été fait à la course. »

« Comme un Mini-Wheat »

L’amour de Guillaume Leclerc pour la musique folklorique vient de sa tendre enfance; il a grandi dans les airs d’accordéon et de violon joués par son grand-père. Il affectionne particulièrement le style de La bottine souriante, la musique dansante, et tout ce qui se range dans la francophonie.

Ce mélange de goûts musicaux fait en sorte que Guillaume Leclerc a de la difficulté à définir un style clair à ses propres créations, d’où la description « folk-pop-country ». Toutefois, peu importe la facette que présente le musicien, il reste fidèle à sa personne. Il se décrit comme un « Mini-Wheat : un côté sérieux, un côté amusant, mais toujours moi-même ».

Le lancement de Partir n’importe où se fera le 15 avril à la Salle André-Gagnon, où Guillaume Leclerc sera en prestation avec tous ses musiciens. L’album sera en vente dès le 17 mars.