Ceux derrière

Il y a ceux devant. Devant la scène, devant les caméras, toujours prêts à prendre la lumière et les lauriers bien mérités. On ne peut pas les manquer. Ils ont toujours de belles histoires à raconter, les rêves qu’ils ont réalisés, les projets qu’ils ont menés à bien, leurs aventures au bout du monde, ils font la joie des médias, et nourrissent notre imaginaire. Ils sont inspirants.

Je connais quelqu’un comme ça. Toute sa vie a été consacrée à sa communauté. Il a accompli de grandes choses. Toujours impliqué, plein de bonnes idées, tenace, persévérant, et d’une humanité qui ne s’est jamais démentie, mais qui n’a jamais fait la manchette. Ce quelqu’un-là, on ne l’a jamais vu devant. Jamais comme dans jamais.

J’ai voulu lui donner un peu de lumière, pour la reconnaissance. Il a refusé. Quand j’ai insisté, il m’a proposé quelqu’un d’autre, qui bien mieux que lui… J’ai parlé d’inspiration, d’exemple à suivre, de partage… mais passer devant ne l’intéressait pas. « Moi, j’aime faire des choses, pas en parler », qu’il a dit.

Une telle modestie n’est même pas si rare. Ils sont encore nombreux, ces travailleurs de l’ombre, qui donnent bien plus qu’ils ne reçoivent. La fille sans qui l’organisation serait désorganisée; le gars qui se lève la nuit pour arroser la patinoire; les bénévoles qui répondent toujours présent; les créateurs de rencontres, les allumeurs de réverbères.

Merci

Vous qui êtes derrière, et heureux d’y être, je vous salue. Si vous êtes dans l’ombre, j’affirme que c’est parce que vous tenez la lanterne qui éclaire le chemin devant nous.

Je le sais que vous n’aimerez pas ça, mais je le dis quand même, ici, devant tout le monde : merci. L’ombre ne sera jamais assez sombre pour nous cacher votre dévouement. On sait que vous êtes là, on vous voit vous démener, et on mesure pleinement votre indispensable effet sur nos vies. Vous faites tourner le monde, sans bruit. Vous êtes le progrès discret, l’huile dans nos engrenages, l’eau à nos moulins. Vous avez des idées, et le courage de les réaliser. Vous êtes généreux de vos heures et de vos talents.

En ces temps tapageurs où l’ego est roi, où on s’instagramme pour un oui ou pour un non, où l’horloge tik-tok les heures de gloire, où on se bat pour être devant, je dis qu’il est important de jeter un coup d’œil derrière de temps en temps, juste pour voir qu’il y a toutes sortes de façons d’être un héros.

Et pour se rappeler que ceux qui sont devant doivent souvent une bonne partie de la lumière qui les inonde à cette lanterne, tenue à bout de bras par quelqu’un qui n’aime pas en parler, mais qui a éclairé leur chemin.