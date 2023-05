CFP l’Envolée : Une tourvillienne en stage au Pays de Nay en France

Alexandra Gagnon de Tourville avec six de ses collègues finissants en cuisine du CFP l’Envolée, partiront, le lundi 29 mai prochain, en France pour compléter un stage de quatre semaines.

La tourvillienne de 18 ans ne se doutait pas lors de son inscription pour l’obtention d’un DEP en cuisine, avant le début de l’année scolaire 2022-23, qu’elle ferait finalement son stage dans le pays de ses ancêtres.

En effet, c’est peu après la rentrée des classes que les responsables du département de l’alimentation et du tourisme du Centre de formation professionnelle l’Envolée ont réussi à attacher les ficelles pour les stages non rémunérés de leurs finissants en cuisine au Pays de Nay, dans le sud de la France, non loin de la frontière espagnole.

Pour réussir ce coup d’éclat, plusieurs activités de financement ont dû avoir lieu pendant l’année scolaire, dont les populaires boîtes à lunch pour les nombreuses fêtes, par exemple, Noël et la Saint-Valentin — boîtes faites entièrement par les élèves —, ainsi que l’organisation d’un buffet du Monde.

Quelques mécènes ont également contribué au financement de cette belle initiative, ce qui comprend le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, les MRC de Montmagny et L’Islet ainsi que Desjardins pour ne nommer que ceux-là.

Un début d’année difficile

Avant de s’inscrire au DEP en cuisine, Alexandra Gagnon ne savait pas où se diriger pour trouver sa voie professionnelle.

Cette dernière a fait au préalable une tentative en design intérieur au collégial, mais en vain, puisqu’elle n’a pas apprécié plus qu’il le faut ce programme, de sorte qu’elle a finalement décidé de partir.

Après être allée sur le marché du travail en exerçant quelques emplois, Alexandra a senti le besoin de s’accomplir davantage. Elle est donc entrée en contact avec une conseillère en orientation où son côté créatif est ressorti. C’est ainsi, après cette rencontre, que la jeune tourvillienne a pris la décision de s’inscrire en cuisine.

Par contre, souffrant de certains problèmes d’anxiété, Alexandra Gagnon a dû s’absenter à quelques reprises en début d’année scolaire. Ayant pris son courage à deux mains, elle s’est par la suite confiée à ses enseignants concernant sa situation personnelle.

Le soutien n’a d’ailleurs pas tardé et, se sentant désormais appuyée et comprise dans ce qu’elle vivait, elle a ensuite réussi avec aisance, mais non sans effort, à terminer ses cours, pour, au final, se préparer à partir pour le pays de la gastronomie, afin de compléter sa formation scolaire.

« Je suis nerveuse et fébrile en même temps. Jamais je n’aurais cru en m’inscrivant en cuisine que je ferais mes stages en France. Merci au personnel du CFP L’envolée de m’avoir supporté quand j’en avais besoin. Ces attentions ont vraiment fait la différence et j’en suis tellement reconnaissante », a commenté Alexandra Gagnon, elle qui souhaite ensuite se diriger en pâtisserie pour mieux maitriser l’art culinaire.

La jeune adulte fera donc son stage au traiteur Les deux palmiers, situé à Nay, près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques.

À noter qu’en plus des six finissants en cuisine du CFP L’envolée, neuf autres du Centre de formation professionnelle de Beauce-Etchemin se rendront également au Pays de Nay afin de compléter leur stage.