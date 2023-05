Le nouveau complexe des Résidences des Bâtisseurs inauguré à La Pocatière

Avec un investissement de 20 M$ entièrement privé, la direction des Résidences des Bâtisseurs a inauguré, le dimanche 28 mai, leur tout nouveau complexe de La Pocatière, voisin de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima.

La nouvelle résidence propose ainsi un complexe moderne au cachet dit unique de 199 appartements, offrant une pléthore de services et de commodités pour les retraités cherchant une belle tranquillité d’esprit.

Avec 199 appartements d’une ou deux chambres avec cuisine complète, dont 28 sont réservés pour les personnes semi-autonomes, la Résidence des Bâtisseurs pocatoise prendra soin de la santé et de la sécurité de tous ses résidents.

Déjà, près de la moitié des appartements sont réservés, ce qui augure bien pour l’avenir.

« Nous sommes fiers aujourd’hui de vous offrir le premier aperçu de ce que sera notre nouvelle résidence. Déjà, beaucoup de personnes retraitées étant originaires du secteur et vivant à l’extérieur du coin nous ont contactés pour revenir s’établir dans la région », a déclaré la nouvelle directrice générale, Isabelle Gagné, qui a également précisé que l’ouverture officielle se fera au mois d’août prochain.

Une multitude de services

Chaque appartement inclura dans son prix l’électricité et le chauffage individuel, la câblodistribution de base haute définition, le service téléphonique et l’accès internet WI-FI, ainsi que l’entretien ménager.

Qui plus est, la résidence offrira, à l’instar des 21 autres situées au Québec, un programme complet d’activités animées par une ressource diplômée en loisir ou en récréologie.

Les résidents auront également accès à une piscine intérieure et à un spa, à une salle de conditionnement physique, à des salles de billard, de loisir et de cinéma, et à des salons communs pour relaxer, pour lire ou tout simplement discuter. Une bibliothèque ainsi qu’une chapelle pour l’exercice du culte seront aussi disponibles.

Par ailleurs, des sorties et des visites culturelles, ainsi que des activités sportives externes — marche, randonnée, vélo —, seront à l’horaire. Des soins personnalisés de santé seront octroyés par une équipe de professionnels — infirmiers auxiliaires et préposés aux bénéficiaires — avec suivi de la gestion et de la prise de médication au besoin.

La sécurité de l’endroit sera assurée avec un système intégral de gicleurs, une puissante génératrice d’urgence, des avertisseurs et des détecteurs de fumée dans toutes les aires privées et communes, un système électronique de contrôle d’accès, un système de caméras, des bracelets d’alerte mobiles et fixes pour les urgences, ainsi qu’un système fixe d’appel à l’aide dans les aires communes.

Le prix pour demeurer dans cette nouvelle résidence pour personnes ainées tient compte du crédit d’impôt provincial pour le maintien à domicile pour toute personne de 70 ans et plus.