Chablis : La deuxième phase est enclenchée

Rappelons qu’à la suite des forts vents et du verglas survenus dans la nuit du 23 au 24 décembre dernier au Québec, les forêts du Bas-Saint-Laurent, tant privées que publiques, ont subi d’importants dommages. Au cours des dernières semaines, les intervenants régionaux se sont concertés pour évaluer diverses options afin de brosser le portrait le plus juste de la situation. À ce titre, une méthodologie basée sur un comparatif d’imageries satellitaires est actuellement en développement. Celle-ci permettrait d’estimer l’ampleur des dégâts dans la région.

Afin d’appuyer l’établissement de cette méthode, la mise en place d’un registre de propriétaires de boisés privés touchés par ces chablis est nécessaire dans un court laps de temps. À cet effet, les conseillers forestiers et les coordonnateurs terrain du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (SPFBSL) continuent de recueillir les informations des propriétaires dont la forêt a été affectée. Sachant que les volumes de bois affectés devront être récupérés dans des délais raisonnables, et que la récolte d’arbres renversés pose d’importants défis quant aux aspects opérationnels et de sécurité, la collaboration entre les divers intervenants et les propriétaires de boisés sera de mise.

« J’invite tous les propriétaires forestiers du Bas-Saint-Laurent à la plus grande des prudences et à bien analyser les lieux avant de s’aventurer sur leurs lots et à bien suivre les recommandations qui leur seront transmises dans les réseaux sociaux et dans le Perspectives Forêts », indique M. Maurice Veilleux, président du SPFBSL.

Pour les propriétaires dont le boisé a été affecté significativement, l’idéal sera d’établir avec un conseiller forestier le plan de match pour identifier les secteurs affectés et nécessitant une prescription de récupération. Le conseiller sera en mesure de valider si une aide financière est admissible et d’informer des diverses contraintes potentielles à la récolte. Les prochaines étapes impliqueront aussi la Table de concertation sur la forêt privée (TCFP) toujours dans le but de bien accompagner les producteurs forestiers privés du Bas-Saint-Laurent.

Source : Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent