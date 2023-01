Écoles fermées et visibilité réduite dans Kamouraska-L’Islet

La tempête de neige qui s’abat sur la région a forcé la fermeture de toutes les écoles publiques et privées du territoire, en plus du cégep et autres institutions collégiales. Sur les routes, la visibilité est réduite sur l’ensemble du réseau.

Le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est le premier à avoir lancé la balle, hier, en prévision de la tempête hivernale d’aujourd’hui. Sur sa page Facebook en soirée il annonçait déjà que les cours seraient offerts en ligne pour la journée du 26 janvier.

Du côté du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, tous les établissements primaires, secondaires, de l’éducation des adultes et services de garde sont fermés pour la journée. Le scénario est le même pour le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud.

Les établissements collégiaux ont également emboîté le pas. Le Cégep de La Pocatière a suspendu les cours pour l’avant-midi et l’après-midi, des informations seront communiquées vers 16 h concernant les activités de soir. Le Centre d’études collégiales de Montmagny est également fermé pour la journée, à même titre que l’ITAQ — Campus de La Pocatière.

Visibilité réduite

Sur les routes, les conditions sont similaires partout : chaussée enneigée et visibilité réduite. Cette situation s’applique autant pour l’autoroute 20 entre Montmagny et Rivière-du-Loup que la route 132 entre ces deux localités. La 230 au Kamouraska partage les mêmes conditions routières entre La Pocatière et Saint-Alexandre-de-Kamouraska, ainsi que la route 204 entre Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Plus de détails à quebec511.info.

10 à 15 cm de neige sont encore prévus aujourd’hui sur la région selon Environnement Canada. Les vent en provenance du nord-est ce matin souffleront de 30 à 60 km/h avant de changer d’orientation — nord-ouest — en mi-journée pour atteindre des pointes allant de 20 à 40 km/h. La neige devrait diminuer en fin de journée et cesser tard en soirée.