Chalet des Cabourons : Un nouveau comptoir prêt-à-manger à Saint-Germain-de-Kamouraska

La Municipalité de Saint-Germain-de-Kamouraska a inauguré, le 20 juillet dernier, son Chalet des Cabourons fraîchement rénové, avec en plus un tout nouveau coin gourmand prêt-à-manger.

Ayant coûté près de 250 000 $, dont pratiquement la totalité a été assumée par diverses subventions provinciales et par l’aide de la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska, le bâtiment a subi quelques transformations, dont une nouvelle fondation et l’ajout d’un bloc sanitaire. Il aura fallu toutefois presque une année complète afin d’arriver au résultat actuel.

« Nous devions faire quelque chose, car la bâtisse avait besoin d’amour. Par contre, pendant les rénovations, nous sommes tombés sur quelques surprises inattendues, ce qui explique la durée des travaux », a raconté le maire de Saint-Germain-de-Kamouraska, Roger Moreau, présent pour l’occasion.

Prêt-à-manger

Le propriétaire de La Coop des champs — qui occupait le Chalet des Cabourons depuis quelques années déjà — ayant décidé de ne pas renouveler son entente avec la Municipalité, l’homme et la femme d’affaires Philippe Camiré et Romane Petitclerc-Vilandré, respectivement charcutier et boulangère de formation, ont décidé, avec de l’aide familiale, d’ouvrir leur petit commerce dans cette localité d’un peu plus de 300 âmes.

Le duo passionné d’art culinaire a dû cependant mettre les bouchées doubles afin d’être prêt pour l’inauguration du Chalet des Cabourons. Le jeu en valait toutefois la chandelle, car il s’agissait d’un rêve pour le couple.

« Lorsqu’on a su que les locaux étaient devenus libres, il y a seulement quelques mois, et que la Municipalité cherchait une offre alimentaire à intégrer au chalet, nous avons rapidement pris la décision de nous lancer dans cette belle aventure. Par contre, nous avons dû travailler très fort pour que notre commerce soit fonctionnel pour l’inauguration, bien que notre ouverture officielle était prévue pour le 22 juillet », a déclaré Mme Petitclerc-Vilandré.

Puisqu’il n’y a pas d’épicerie ni de restaurant à Saint-Germain, ce comptoir de prêt-à-manger est plus que bienvenu dans la localité.

« C’est arrivé à point, le timing était bon! C’est un service qui va être très apprécié de tous, à proximité du sentier des Cabourons, long de près de huit kilomètres. Avec l’ajout du bloc sanitaire au chalet, ça va être bon pour le tourisme, bon pour l’économie locale, et finalement bon pour l’ensemble de la communauté », a ajouté le maire Moreau.

Le comptoir offrira donc des charcuteries, des sandwichs, du pain maison, et autres denrées en formule prêt-à-manger, et ce, avec des ingrédients de la région.

« On fait affaire avec des producteurs locaux, des fermes maraîchères du secteur, et on achète nos charcuteries chez Porc O’rye de Saint-Joseph-de-Kamouraska. Tout est local dans la mesure du possible, ou bien québécois », a expliqué Philippe Camiré.

Il sera également possible de manger sur place, à l’intérieur ou bien à l’extérieur. Le commerce sera aussi ouvert à l’année. Par contre, la formule sera évolutive.

« L’été, il va y avoir beaucoup de touristes, mais on souhaite également offrir des services spécifiquement aux gens du coin. On risque de se transformer au fil du temps en ce qui pourrait s’apparenter à une épicerie ou bien un traiteur », a conclu Romane Petitclerc-Vilandré, très enthousiaste de la tournure des évènements.