Johanne Cyr quitte le bureau de Mathieu Rivest

Le député de la circonscription provinciale de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, a annoncé le 14 juillet dernier sur sa page Facebook que sa directrice de bureau, Johanne Cyr, avait quitté ses fonctions.

Selon les informations recueillies à ce sujet par Le Placoteux, Mme Cyr part en très bons termes. Cette dernière profiterait de son été, pour ensuite se lancer dans un nouveau défi qui demeure toutefois confidentiel pour le moment.

Par ailleurs, toujours selon les informations émanant du personnel de M. Rivest, il était déjà prévu au départ que Johanne Cyr ne serait que de passage avec le député. Elle a été engagée, dit-on, afin d’aider à mettre sur pied l’équipe et l’infrastructure des bureaux de circonscription du nouvel élu.

« Il y a neuf mois, je devenais député de Côte-du-Sud. J’ai eu la chance d’être accompagné par des gens formidables tout au long de cette merveilleuse aventure qui commence! Johanne Cyr aura été le socle de nombreux apprentissages. Aujourd’hui, elle nous dit au revoir pour se lancer dans de nouveaux défis », a écrit M. Rivest sur sa page Facebook.

Johanne Cyr, rappelons-le, est bien connue dans la région pour ses diverses implications sociales, communautaires et professionnelles, en plus d’être fortement réputée pour sa gentillesse.

« C’est avec tout mon soutien et ma reconnaissance que nous lui souhaitons la meilleure des chances pour la suite. Avec ses conseils politiques et sa grande connaissance de toute la Côte-du-Sud, Johanne m’aura permis de bien connaître les enjeux de notre milieu et de constamment soutenir le rayonnement de notre si belle et dynamique région. Je suis choyé d’avoir pu travailler à ses côtés. Toute l’équipe te remercie pour ton professionnalisme et la passion que tu démontres dans toutes les facettes du travail politique », a conclu le député au sujet du départ de Mme Cyr.