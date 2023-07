Champs Créatifs de retour pour une troisième édition

La troisième édition de Champs Créatifs, une expo-vente dédiée à la céramique et ses créateurs est de retour à Saint-Germain-de-Kamouraska.

L’événement aura lieu en plein air les 22 et 23 juillet, de 10 h à 17 h, au 235, rang du Mississippi à Saint-Germain-de-Kamouraska.

Une quinzaine d’artistes céramistes professionnels et de la relève présenteront une exposition de pièces uniques sculpturales et utilitaires, ainsi que quelques autres surprises.

L’événement est organisé et présenté par Le Sacré Atelier et soutenu par la boutique Le Fil Bleu de Kamouraska. Pour en savoir plus : facebook.com/le.sacre.atelier.

Source : Le Sacré Atelier