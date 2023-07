Courir sans guide : Mission accomplie pour Benjamin Ouellet

Le coureur non-voyant de Saint-Pascal Benjamin Ouellet a pris tout le monde par surprise le printemps dernier en annonçant qu’il souhaitait courir sans guide lors d’éventuelles compétitions. Il a tenté l’expérience récemment au Championnat québécois, avec un résultat plus que satisfaisant.

De tout temps, Benjamin Ouellet a couru avec un guide en compétition. Son acuité visuelle atteint tout au plus 10 % à son œil droit. Or, plus il prend de la vitesse — ce qui est souhaitable —, plus il devient ardu pour lui de trouver des guides en mesure de l’accompagner sur la piste d’athlétisme.

Habitué à courir seul lors de ses entraînements, Benjamin Ouellet a décidé cette année qu’il essaierait de courir seul au moins une fois en compétition au courant de l’été. L’occasion ne s’était pas présentée, jusqu’au Championnat québécois tenu à Montréal le 8 juillet dernier.

Un retard accumulé dans le déroulement de la compétition a fait qu’il a pris la décision de s’élancer seul sur la piste pour le 800 m. « Il était près de 21 h quand le départ a été donné. C’était déjà assez sombre pour moi. Tout ce que j’arrivais à déceler c’était la lumière des lampadaires sur la piste », a-t-il raconté.

Benjamin Ouellet n’a pas battu de record personnel, mais il a tout de même terminé à deux secondes de son meilleur temps réalisé au 800 m avec 2 min 14 s 2/100, ce qui le classe sixième au monde dans cette catégorie. « J’ai même réussi à faire un dépassement durant la course! Pour une première sans guide, je suis très content du résultat », a-t-il avoué.

Record à Ottawa

La satisfaction de Benjamin Ouellet ne s’arrête pas là. L’ensemble de sa fin de semaine s’est bien déroulé, avec une performance digne de mention la veille, du côté d’Ottawa. À l’occasion du Lion Twilight Meet, le coureur pascalien a battu son propre record au 1500 m avec un temps de 4 min 30 s.

Discipline de prédilection pour Benjamin Ouellet, mais à la fois contingentée, le 1500 m est la course pour laquelle l’athlète dans la vingtaine tente le plus de se démarquer afin d’accéder aux Jeux panaméricains prévus au Chili à l’automne. Il se classe actuellement dans le Top 25 mondial. Un autre coureur canadien non voyant, de trois ans son aîné, le devance en matière de résultats.

« Le standard pour les Jeux panaméricains est 4 min 30 s et un peu moins. Mon rival le fait en 4 min 20 s, ou encore 4 min 15 s. On pourrait être pris tous les deux pour les Panaméricains, mais comme ses temps sont meilleurs, il est possible qu’il soit le seul choisi », poursuit Benjamin.

Le Championnat canadien prévu à Vancouver à la fin du mois fera foi de tout, selon l’athlète qui vise encore améliorer son temps au 1500 m. Les prochaines semaines serviront donc au repos et à l’entraînement en préparation de cette importante compétition. Sera-t-il accompagné d’un guide? « Des pourparlers sont entamés, mais je n’en ai aucun officiel d’attitré pour le moment. »