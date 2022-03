Changement de garde aux Services de l’urbanisme et des travaux publics

La direction ainsi que les membres du conseil municipal annoncent l’arrivée de M. Denis Tchuente à titre de conseiller en urbanisme au sein de notre organisation, celui-ci sera partagé avec la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Originaire du Cameroun, M. Tchuente y fait des études d’ingénieur de conception en génie civil, spécialité en génie urbain à l’École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé, l’équivalent du Baccalauréat en Génie civil de la construction et du transport au Québec. Il poursuit ensuite sa formation à l’Université de Montréal à la maîtrise en urbanisme.

Il possède plus de quinze ans d’expérience dans le domaine de la gestion des projets et des programmes de développement ainsi qu’une expertise de cinq ans dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, dont la dernière année à titre de technicien en urbanisme et inspecteur en bâtiment et environnement à la MRC de Témiscamingue. Sa solide formation, jumelée à sa grande expérience, en font un candidat de choix pour prendre la relève du Service d’urbanisme. Il est à noter que cette importante ressource sera généralement en temps partagé avec la Municipalité, trois jours de travail à la Ville et deux jours à la Municipalité.

Changements également au Service des travaux publics où M. Stéphane Roy, contremaître à la Ville depuis 2005, a été nommé directeur du service en octobre dernier. Diplômé en Génie civil du Cégep de Rimouski, M. Roy a une connaissance fine des enjeux qui touchent les travaux publics et sa longue expérience dans notre organisation lui permettra sans aucun doute de soutenir les différentes ressources sous sa responsabilité.

Finalement, pour faire suite à la nomination de M. Roy, M. Michel Francoeur a pris la relève au poste de contremaître. Journalier spécialisé opérateur de machinerie lourde depuis novembre 2017 au sein de notre équipe, M. Francoeur a une excellente connaissance du terrain et du travail à effectuer. De plus, ses expériences antérieures en gestion de personnel et en travaux d’infrastructures complètent avantageusement son profil pour le poste.

Source : Ville de La Pocatière