Changement de garde dans la stabilité aux Résidences Labrie

Un changement de garde est survenu récemment aux Résidences Labrie de Saint-Pascal. Stéphane Lapointe, directeur depuis six ans, a cédé son siège à Marie-Ève Gagnon, employée de la résidence depuis dix ans. Loin de tourner la page de façon définitive sur ces années passées aux Résidences Labrie, Stéphane Lapointe y garde un pied-à-terre tout en relevant un nouveau défi au sein du Groupe Ébèn.

Pas de changement, pas d’agrément, dit le dicton. Les résidents des Résidences Labrie de Saint-Pascal ont accueilli les récents changements survenus à la direction de leur milieu de vie avec beaucoup d’ouverture et de sérénité. « C’est une belle continuité qui rassure les résidents. Ils ne sont pas confrontés à un étranger qui débarque avec l’idée de tout changer dans leur résidence », exprime la nouvelle directrice.

Marie-Ève Gagnon travaille aux Résidences Labrie depuis plus d’une décennie. D’abord infirmière auxiliaire, elle a gravi les échelons rapidement pour devenir responsable des soins. Grande complice du précédent directeur Stéphane Lapointe, elle prend sa suite de façon naturelle, avec pour objectif d’apporter sa touche colorée à l’environnement. « Le bureau est déjà rendu rose », dit-elle en riant. « Moi, j’ai laissé le bureau à Marie-Ève comme je l’avais pris il y a six ans », enchaîne Stéphane Lapointe, tout aussi amusé.

Exception faite de la couleur des murs, Marie-Ève et Stéphane partagent la même approche de soins pour leurs résidents. Cette approche commune est celle d’un milieu de vie animé et évolutif pour les aînés autonomes, semi-autonomes et en perte d’autonomie qui constituent les trois clientèles des Résidences Labrie. L’éventail d’activités physiques et cognitives offertes aux résidents en témoigne. « Il faut voir les Résidences Labrie comme un grand camp de vacances pour aînés, où il est possible de s’amuser et d’avoir du plaisir. Et lorsque la santé ne le permet plus, nous avons les ressources pour offrir les soins appropriés à nos résidents », poursuit Marie-Ève Gagnon.

Le brunch organisé le mardi 25 avril par le chef Gilles Guilbert est en quelque sorte la démonstration de cette philosophie qui anime les Résidences Labrie. Tenu, entre autres, pour souligner les promotions de Marie-Ève Gagnon et Stéphane Lapointe, cet événement s’est déroulé en présence de la mairesse de Saint-Pascal Solange Morneau, signe d’ouverture des Résidences Labrie sur la communauté pascalienne. La compagnie musicale de Michel Malouin en après-midi, et le service de produits locaux de l’Érablière Nathalie Lemieux ont aussi ponctué la journée des 130 résidents, répartis dans 113 unités différentes.

Expérience reconnue

En cédant son siège de directeur à Marie-Ève Gagnon, Stéphane Lapointe devient directeur technique et administratif du Groupe Ébèn, propriétaire des Résidences Labrie. Installé au Kamouraska depuis 23 ans, Stéphane Lapointe accueille cette promotion comme une reconnaissance de son expérience, lui qui a été propriétaire par le passé de deux résidences pour aînés et d’une ressource en santé mentale. « C’est un très beau défi qui m’a été proposé par le Groupe Ébèn. J’ai adoré être directeur de résidences, mais c’est un emploi qui n’est pas facile : tu es en service 24/7, et tu te dois d’être disponible en tout temps pour tes employés et tes résidents », dit-il.

Ses nouvelles fonctions lui permettront, entre autres, de venir en soutien aux autres directeurs des résidences du Groupe Ébèn, en plus de mener différents projets d’améliorations locatives. Loin de tourner le dos aux Résidences Labrie, son bureau mère y a été aménagé. « Ce qui est bien avec cette formule, c’est que Marie-Ève va pouvoir prendre des vacances à l’occasion et éteindre complètement son cellulaire, car je vais la remplacer. Elle est chanceuse, je n’avais pas ça, et je crois que c’est nécessaire pour tout directeur », conclut-il.