Montmagny-L’Islet : Présentation de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet et Synergie Montmagny-L’Islet offrira une conférence consacrée à l’économie de la fonctionnalité et de la coopération ou ÉFC aux entreprises de la région. L’événement aura lieu le mercredi 17 mai de 9 h à 12 h au Musée maritime du Québec à L’Islet. Il s’adresse aux dirigeants d’entreprises et d’organismes ainsi qu’aux partenaires en développement économique des MRC de Montmagny et de L’Islet.

L’ÉFC est une stratégie de l’économie circulaire encore méconnue au Québec, mais qui offre un important potentiel de compétitivité et de durabilité aux entreprises à la recherche d’innovation pour leur modèle d’affaires. Elle invite notamment à repenser la façon dont les biens et services sont mis en marché — vendre l’usage plutôt que l’équipement lui-même —, et la manière dont l’entreprise collabore avec ses parties prenantes — fournisseurs, partenaires, clients.

La conférence sera présentée par les experts en ÉFC du programme EFC Québec. Les participants auront la chance de recueillir le témoignage de Marie-Hélène Marier, directrice générale de PromoPlastik de Saint-Jean Port-Joli, participante à la cohorte d’entreprises EFC Québec 2021-2023.

« Le CAE Montmagny-L’Islet désire alimenter les entreprises en nouvelles idées et facteurs de différenciation pour leur permettre de voir autrement, dans le but de réussir et de rayonner. Découvrir l’ÉFC, c’est se donner une chance de plus d’innover dans ce sens et de bâtir l’économie de demain. C’est donc un plus pour notre développement économique local de permettre aux entreprises de découvrir cette stratégie. La tenue de la conférence est rendue possible grâce au programme Virage Vert, » précise Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet.

« Synergie Montmagny-L’Islet accompagne les entreprises et les organisations de notre territoire dans le nécessaire déploiement de l’économie circulaire. C’est dans le but de bénéficier d’un partage d’enseignements que nous nous sommes affiliés au consortium EFC Québec lors de sa création. Nous avons aussi collaboré avec la SADC du Kamouraska afin d’intégrer PromoPlastik dans le programme. Nous avons hâte de vous présenter cette conférence », mentionne Aurélie Bousquet, chargée de projet en économie circulaire pour Synergie Montmagny-L’Islet.

Les dirigeants et dirigeantes d’entreprises et organisations intéressées sont invités à s’inscrire lepointdevente.com avant le 12 mai prochain.