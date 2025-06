Changement de garde et année record pour le CAE Montmagny-L’Islet

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet a dressé un bilan plus que positif de sa dernière année d’activités lors de son assemblée générale annuelle. En plus de souligner une année 2024-2025 marquée par un dynamisme économique exceptionnel, l’événement a été l’occasion de saluer le départ d’un pilier de l’organisation et d’accueillir un nouveau président.

Après treize années d’engagement au sein du conseil d’administration, dont deux à la présidence, Normand Gauvin passe le flambeau. Le CAE lui a rendu un hommage chaleureux, saluant son leadership, sa vision stratégique, et son rôle déterminant dans le développement économique local. C’est Denis Lavoie, bien connu du milieu entrepreneurial, qui prend la relève. L’organisme se dit assuré que sa connaissance fine du territoire et son implication soutenue dans la communauté seront des atouts majeurs pour poursuivre la mission du CAE.

L’année écoulée a été record pour l’organisme. En 2024-2025, le CAE a autorisé 20 prêts totalisant plus de trois millions de dollars en investissements, favorisant la création de 15 emplois, et le maintien de 58 autres dans la région de Montmagny-L’Islet. Ces interventions ont soutenu des projets variés de démarrage, d’expansion, de modernisation ou de transfert d’entreprise, dans les secteurs des services (65 %), du commerce (20 %) et de l’agriculture (15 %). Elles ont été rendues possibles grâce à une combinaison de fonds, dont le fonds d’investissement régulier, le fonds Stratégie jeunesse, le projet pilote Flexiprêt, ainsi que le nouveau fonds Stratégie verte.

Outre l’aide financière, le CAE a poursuivi son rôle d’accompagnateur de proximité. Pas moins de 300 actions d’aide technique ont été réalisées au cours de l’année, confirmant l’approche sur mesure que privilégie l’organisme dans son soutien aux entrepreneurs, aux travailleurs autonomes et aux organismes en économie sociale.

Le dynamisme de l’équipe du CAE s’est également illustré à travers une quarantaine d’événements et de projets de développement économique local. Parmi les faits saillants, on note la tenue du tout premier gala régional Vision durable, six activités de repreneuriat, huit événements de réseautage, douze formations, quatre activités de reconnaissance, trois campagnes de promotion de l’achat local, et une forte implication dans les initiatives touristiques du territoire. Ensemble, ces initiatives ont attiré plus de 1500 participants, et permis de faire rayonner l’entrepreneuriat sous toutes ses formes.

« Notre équipe et nos administrateurs ont su relever les défis avec professionnalisme et créativité. Grâce à leur engagement et à la confiance de nos partenaires, nous entamons une nouvelle année avec assurance », ont déclaré le nouveau président Denis Lavoie et Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet.

L’organisme a tenu à remercier chaleureusement ses partenaires, ses clients et ses collaborateurs, en particulier Développement économique Canada pour les régions du Québec, pour son appui financier indispensable à la réalisation de sa mission.