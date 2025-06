Une journée pas banale pour la jeune mairesse Béatrice Dufour à Saint-Pascal

Béatrice Dufour, 10 ans, de Kamouraska, élève de 4e année, a passé la journée dans les souliers de la mairesse de Saint-Pascal récemment. Solange Morneau l’a accompagnée toute une journée pour lui faire vivre la vie de mairesse.

« À la soirée Méritas jeunesse des Optimistes, j’ai lancé l’idée aux enfants intéressés. Sa mère m’a rappelée, et j’ai dit oui tout de suite, même si elle demeure à Kamouraska et non à Saint-Pascal. Je voulais lui montrer le travail derrière les décisions municipales », explique Mme Morneau, ravie de sa petite recrue du jour.

Avant même d’arriver à l’hôtel de ville, Béatrice a vécu la routine matinale de l’élue. « On a commencé par promener le chien, ensuite on a mis la médaille officielle de mairesse, et on est parties pour une vraie journée bien remplie », a raconté Mme Morneau avec le sourire.

Au programme : une visite à la caserne de pompiers, une explication du fonctionnement du budget municipal, un tour à l’usine de traitement des eaux usées, une visite de l’aréna pour découvrir comment on fait une glace, et bien sûr, une pause bien méritée à la crèmerie locale.

« Elle pose des questions très pertinentes. On a parlé du budget de la Ville, qui tourne autour de 9,4 millions $. Elle voulait savoir d’où venait cet argent. J’ai expliqué que c’était en grande partie grâce aux taxes municipales », a souligné la mairesse.

La politique n’est pas nécessairement dans les plans de Béatrice, mais elle n’écarte pas l’idée de « devenir la boss de quelque chose un jour ». Une vocation naissante ? Peut-être. Mais pour le moment, elle préfère savourer le plaisir de la découverte et de l’apprentissage.

Son enseignante a salué l’initiative avec beaucoup d’enthousiasme. « Elle m’a dit que je ferais une très bonne mairesse », a confié Béatrice, touchée par cette reconnaissance.

Au fil des échanges, Solange Morneau a tenu à expliquer l’importance des décisions prises au conseil municipal, qui visent l’ensemble de la collectivité. « Souvent, on voit seulement le compte de taxes, mais il y a tout un monde derrière. Des programmes, des subventions, des infrastructures. Je veux que les jeunes comprennent ce que signifie gérer une ville, et que c’est d’abord un travail d’équipe et de service à la population. »

La rencontre aura été bien plus qu’un simple exercice symbolique. Elle aura permis à une jeune citoyenne de découvrir les coulisses de la démocratie municipale, dans toute sa complexité… et son humanité.

Quant au moment préféré de la journée ? Béatrice hésite encore entre monter dans le camion de pompiers et manger sa crème molle. Deux expériences fortes, mais pas nécessairement incompatibles quand on est mairesse d’un jour.