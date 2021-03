Changer de piles peut sauver des vies

L’Association des techniciens en prévention incendie du Québec (ATPIQ) désire rappeler l’importance de remplacer la pile des avertisseurs de fumée, lors du changement d’heure.

Un avertisseur de fumée fonctionnel est le seul moyen d’être assuré de se réveiller la nuit en cas de début d’incendie. Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée à tous les étages du domicile. Assurez-vous que sa date de remplacement n’est pas atteinte. Changez la pile de tous les avertisseurs de la résidence. Appuyez sur le bouton test pour vous assurer qu’il fonctionne. Replacez-le au plafond. Pratiquez l’évacuation avec les membres de la famille afin que tous sachent comment évacuer de façon sécuritaire en cas de début d’incendie.

Appuyez sur le bouton test une fois par mois pour vous assurer de son fonctionnement. Remplacez tout avertisseur qui est endommagé ou peinturé. Pour le nettoyer, passez l’aspirateur sur le boîtier. Comment choisir le bon avertisseur de fumée entre à ionisation et photoélectrique ? À ionisation est très sensible et se déclenche lors des erreurs de cuisson, il est idéal dans les chambres à coucher. Photoélectrique est moins sensible et occasionnera beaucoup moins de fausses alarmes.