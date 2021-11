Chantal Caron finaliste des Prix d’excellence 2021

Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, le Centre de formation et de consultation en métiers d’art, le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Fondation de l’Orchestre symphonique de Québec, L’ICQ, la Manif d’art, la Ville de Lévis et la Ville de Québec dévoilent les finalistes de la 35e édition des Prix d’excellence 2021.

Les noms des récipiendaires des prix seront dévoilés le lundi 22 novembre 2021, à compter de 19 h 30, lors de la diffusion du gala, en direct sur la page Facebook de Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Quinze prix, assortis de bourses totalisant 46 500 $, seront octroyés à des artistes professionnels, des organismes et des travailleurs culturels.

Pour les prix Personnalité art et culture en Capitale-Nationale et Personnalité art et culture en Chaudière-Appalaches, notons la nomination de Chantal Caron, de l’École de danse Chantal Caron.