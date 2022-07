Chaudière-Appalaches : Lancement de la saison du bleuet en corymbe

Les bleuets en corymbe voleront bientôt la vedette dans les activités gourmandes de l’été dans l’une des 19 bleuetières membres du Regroupement des bleuetières de la Chaudière-Appalaches. Bien bleus et bien sucrés, ils vous attendront au bout de leur branche, impatients d’être cueillis, ou ils apparaitront en grosses lettres sur les menus de différents bars laitiers et restaurants de nos producteurs de la région.

C’est au Repaire bleu fruité de Saint-Vallier qu’avait lieu l’avant-première pour le lancement de la saison du bleuet en corymbe 2022. Mme Claudia Labrecque, propriétaire de l’entreprise, était très heureuse d’accueillir ses confrères et consœurs producteurs et productrices ainsi que les médias pour une saison qui s’annonce sous le signe de l’abondance de petits fruits.

Année après année, le trophée du rôle principal revient à l’autocueillette dans l’ensemble des bleuetières. C’est une activité classique et indémodable. Elle s’apprécie en famille, entre amis, ou encore seul afin de faire des provisions pour la prochaine année !

Dans le présent contexte économique, il revient avantageux d’acheter de grandes quantités pour les congeler ou les transformer pour faciliter leur conservation. « Demandez des trucs au producteur que vous visiterez, c’est lui le maître d’œuvre qui s’assure de produire un bleuet de qualité et des plus savoureux, que vous apprécierez jusqu’au dernier », affirme fièrement M. Jean-Yves Goulet, président du Regroupement. Alerte au divulgâchage : un bleuet bien asséché lors de l’arrivée à la maison (en les étalant à l’air libre pendant une heure) et disposé simplement dans un contenant ou un sac (sans sucre) se conserve une semaine au frigo et plusieurs mois au congélateur.

De plus, vous aurez le plaisir de constater des particularités dans les techniques de production de certaines bleuetières de la région. On peut penser ici aux plants de bleuets en pots (des pots déposés à la longueur du champ), mais dans le cas du Repaire bleu fruité, on parle de filets d’exclusion. Tels les aventuriers de la jungle dans certains de vos films préférés, le bleuet préfère se tenir à l’écart de plusieurs insectes, surtout de la drosophile à ailes tachetées, son ennemie jurée. Vous pouvez aussi l’appeler par son nom de super-vilaine : la mouche à fruits ! Voilà pourquoi certains producteurs installent des filets dans leurs champs.

La saison

Selon M. Christian Lacroix, conseiller en horticulture au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), la récolte 2022 s’annonce généreuse pour la grande majorité des bleuetières. L’hiver dernier, avec ses températures sous les -30 °C, a donné des frissons aux bleuetiers et des frousses aux producteurs. Heureusement, plus de peur que de mal puisque les tiges fruitières n’ont généralement pas subi de dommages significatifs. Le temps assez pluvieux, jusqu’à maintenant, favorise la présence de fruits de bon calibre dans les plants. La saison, légèrement hâtive, débute tranquillement en cette fin de juillet, chez certains producteurs des secteurs de Lévis, de Lotbinière et de la Beauce, et devrait débuter dans les prochains jours dans la plupart des autres secteurs (Bellechasse, Etchemins et Côte-du-Sud).

Que vous habitiez en Chaudière-Appalaches ou dans une région voisine, ou que vous ne soyez que de passage, une bleuetière se trouve soit près de chez vous, soit sur votre chemin. Pour avoir un bon résumé de l’aventure qui vous attend lors de votre visite, naviguez sur la page bleuetsdici.com. Notre vedette bleue et joufflue sera également mise en valeur, dans certaines des bleuetières, par une offre de produits transformés en boutique, dans un restaurant ou dans un bar laitier, qui jouera un rôle complémentaire des plus impressionnants !