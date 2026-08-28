Chaudière-Appalaches : Santé Québec fait appel aux retraités pour compléter ses équipes

Santé Québec Chaudière-Appalaches souhaite profiter de l’expérience d’anciens travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux pour combler certains besoins de main-d’œuvre, notamment au sein de ses équipes de vaccination mobile.

L’organisation invite les retraités et futurs retraités qui désirent demeurer actifs à manifester leur intérêt pour différentes possibilités d’emploi. Des besoins existent dans les secteurs cliniques, de soutien et administratifs. La formule se veut flexible. Les affectations peuvent notamment tenir compte des intérêts des candidats, du nombre d’heures qu’ils souhaitent travailler et du lieu où ils désirent exercer leurs fonctions.

Quatre catégories d’emploi sont ciblées : infirmiers et infirmières, infirmiers et infirmières auxiliaires, agents administratifs ainsi qu’aides de service. Cette démarche permet à d’anciens employés de mettre de nouveau leur expérience à contribution sans nécessairement reprendre un emploi à temps plein.

Les personnes intéressées peuvent remplir un formulaire afin de faire connaître leurs disponibilités et leurs préférences.