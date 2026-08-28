Festival du Père Zim : Une 48e édition couronnée de succès

Le Festival du Père Zim conclut sa 48e édition sur une note extrêmement positive. Présenté du 5 au 9 août à Sainte-Louise, l’événement a connu une hausse importante de son achalandage, et a accueilli des visiteurs provenant de plusieurs régions du Québec, confirmant ainsi son rayonnement grandissant.

La programmation proposait des spectacles musicaux, des activités familiales et sportives dans le parc, ainsi que des rendez-vous gourmands qui ont su attirer un public varié tout au long des festivités. Les festivaliers locaux ont répondu à l’appel, et d’autres ont même fait la route depuis Rouyn-Noranda, le Témiscamingue, la Gaspésie, Québec, Montréal, et plusieurs autres localités afin de participer au festival. Cette présence venue des quatre coins de la province témoigne des efforts déployés par l’organisation pour assurer un intérêt croissant envers le Festival du Père Zim.

Dans la salle du 125e, la programmation musicale a offert un mélange d’artistes établis et émergents, avec des prestations de Jérôme 50, Mononc’ Serge, DVTR, et Josh and the Dirty Rags. Le parc municipal de Sainte-Louise a également été un lieu de rassemblement incontournable pendant toute la fin de semaine, en accueillant les performances de LeParc, Bosquet, Joe Robicho et Margaret Tracteur.

Les familles ont pu profiter d’activités spécialement conçues pour les jeunes, d’animations, d’un spectacle jeunesse, de parties de dek hockey ainsi qu’une programmation de prestations musicales extérieures créant une ambiance festive et conviviale. Les peintres en direct, les camions-restaurants et les différentes animations ont contribué à faire du site un véritable espace de rencontre pour les citoyens et les visiteurs.

Au-delà de la programmation, cette 48e édition démontre encore une fois l’importance du Festival du Père Zim dans le dynamisme culturel, communautaire et touristique de Sainte-Louise. Le comité organisateur a souligné sa gratitude envers les bénévoles, les artistes, les partenaires, les commanditaires, et l’ensemble des festivaliers qui ont contribué au succès de l’événement.

« Voir des gens parcourir des centaines de kilomètres pour venir au Festival du Père Zim, se mêler aux familles et aux citoyens de Sainte-Louise et de la région, c’est extrêmement gratifiant. On peut dire que les mosh pits et les séances de body surfing en soirée devant la scène principale ont démontré à quel point les festivaliers se sont approprié l’événement, et ont vécu pleinement l’expérience du Père Zim », note Félix Garon, directeur du festival.

Porté par cette édition réussie et l’enthousiasme du public, le Festival du Père Zim regarde déjà vers l’avenir, avec l’ambition de poursuivre sa mission : offrir des moments rassembleurs, faire découvrir de la musique émergente, et rester accessible au plus grand nombre.

Source : Festival du Père Zim