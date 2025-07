Chaudière-Appalaches : un guichet unique pour faciliter l’accès à l’avortement

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches a mis en place un guichet unique pour les demandes d’avortement, dans le but de simplifier l’accès aux services d’interruption volontaire de grossesse (IVG) pour les personnes concernées.

Déjà opérationnel, ce guichet centralise les demandes, et offre un accompagnement personnalisé tout au long du processus afin d’améliorer l’expérience des usagers. Cette initiative vise à répondre aux besoins de la clientèle en matière d’information claire et d’accessibilité aux soins, en particulier pour la pilule abortive et les procédures liées à l’IVG.

Accessible en ligne et par téléphone, le guichet unique permet d’assurer une prise en charge rapide et de proximité, tout en fournissant un soutien par des professionnels de la santé et des services sociaux. L’objectif est de garantir une approche humaine et bienveillante pour chaque personne, en la guidant efficacement vers les ressources nécessaires.

Logo tiré de Facebook