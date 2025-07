Vrille art actuel propose un été d’art, de terroir et de rencontres au Kamouraska

Vrille art actuel convie la population à un véritable festin artistique sous le thème Faire terroir : géorécits, avec une programmation estivale qui met en dialogue art contemporain, patrimoine agricole et paysages du Kamouraska.

Parmi les projets phares de la saison figure le parcours photographique De la terre à la table conçu par la famille Carrier-Bouchard. Présentées sur des bâtiments agricoles et dans les marchés publics de la région, ces photographies grand format témoignent des rencontres entre les artistes et des producteurs locaux, à la suite d’une résidence tenue en 2024. Les œuvres sont installées à cinq endroits : le Marché public de la Grande-Anse et la Grange de l’Anse à La Pocatière, la Ferme 40 Arpents à Saint-Onésime, la Ferme Gilles Landry à Rivière-Ouelle, et le Marché de l’Expo à Saint-Pascal.

Le jeudi 24 juillet à 16 h 30, le public est invité à une visite guidée du parcours en compagnie de la famille Carrier-Bouchard. Le circuit débutera au Marché de l’Expo de Saint-Pascal, avec une présentation des artistes, puis se poursuivra dans les différents lieux d’exposition pour se conclure à 18 h 30 à la Ferme 40 Arpents. Une œuvre vidéo, projetée dans la Vrille mobile, accompagnera l’événement.

Toujours dans le cadre de sa programmation 2025, Vrille art actuel accueillera du 18 juillet au 3 août La Famille Plouffe, qui proposera deux installations sonores intitulées Des doigts d’fées au cabouron, jusqu’aux orteils dans l’aboiteau. Inspirées par des marqueurs géographiques et légendaires du Kamouraska, ces œuvres seront inaugurées lors d’un événement public le 2 août en après-midi, à la Montagne du Collège et à la Maison touristique régionale du Bas-Saint-Laurent. Elles resteront accessibles jusqu’au 30 septembre.

Autre temps fort : la Rencontre d’art performance, du 10 au 13 septembre, viendra conclure la saison. Plusieurs artistes seront accueillis en résidence de création pour présenter des performances et animer des activités de médiation culturelle en lien avec la thématique Faire terroir : géorécits. L’artiste Laetitia de Coninck agira à titre de commissaire de l’événement.

L’écrivaine Claire Moeder, installée en Gaspésie, accompagnera quant à elle l’ensemble des projets à travers une écriture sensible et ancrée dans le territoire. Des extraits de ses textes seront diffusés progressivement sur les plateformes numériques de Vrille art actuel.

Cette programmation est rendue possible grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la MRC de Kamouraska, de la Ville de La Pocatière et de nombreux partenaires régionaux. On peut suivre les activités de Vrille art actuel au vrille.ca ou sur les réseaux sociaux.