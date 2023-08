Chaudière-Appalaches : Une formation pour devenir un « Vrai Hôte »

Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) a lancé, en juillet dernier, une toute nouvelle formation en ligne destinée aux employés du secteur touristique de la région de Chaudière-Appalaches. La formation « Vrai Hôte » de la Chaudière-Appalaches a pour mission de former les employés de première ligne à répondre aux interrogations des touristes en visite dans la Chaudière-Appalaches.

Les entreprises touristiques de la région savent déjà bien accueillir les touristes avec leurs produits. Avec cette formation, les employés en connaîtront davantage sur les produits et l’offre touristique que l’on trouve ailleurs dans leur région.

Depuis le lancement de la formation en ligne gratuite, 215 employés de l’industrie touristique de la Chaudière-Appalaches se sont inscrits à la plateforme. Cent cinquante-quatre d’entre eux ont complété la formation et chacun d’entre eux peut maintenant se dire être un « Vrai Hôte » de la Chaudière-Appalaches.

Un coup de pouce

Les employés des entreprises touristiques sont souvent le premier contact humain des touristes arrivant dans la région. En instaurant cette toute nouvelle formation en ligne gratuite, TCA souhaite que tous les employés en contact avec la clientèle touristique puissent mieux connaître l’offre diversifiée de la région et les outils disponibles pour bien conseiller les visiteurs.

« Être accueillant, c’est dans notre nature en Chaudière-Appalaches. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, le temps de formation des employés peut parfois être réduit. Nous avons actualisé notre formation sur l’offre touristique de la Chaudière-Appalaches pour la rendre encore plus concrète, inspirante et facilitante pour nos entreprises. Environ 85 % des activités choisies par un touriste le sont une fois à destination; le personnel sur le terrain est important. C’est à eux que nos visiteurs vont se tourner pour savoir où manger la meilleure pizza pour souper, ou quelle activité incontournable il pourrait faire le lendemain », mentionne Richard Moreau, directeur général de TCA.

Devenir un « Vrai Hôte »

La formation « Vrai Hôte » de la Chaudière-Appalaches aborde quatre grandes thématiques qui introduiront les participants à la richesse touristique de la région. En écoutant les onze vidéos de formation et en remplissant les questionnaires associés, ils en apprendront plus sur la Chaudière-Appalaches en général, sur les quinze incontournables de la région, sur les outils mis à leur disposition et sur chacun des huit secteurs touristiques que compose la Chaudière-Appalaches.

La formation « Vrai Hôte » de la Chaudière-Appalaches est accessible à tous et elle est totalement gratuite. En bonus, pour accentuer le sentiment de fierté, un cadeau personnalisable, d’une valeur de plus de 50 $, sera envoyé aux employés des entreprises touristiques de la Chaudière-Appalaches qui auront complété avec succès la formation en ligne.

Tous peuvent devenir de « Vrai Hôte » et être de fiers ambassadeurs de la Chaudière-Appalaches. Il suffit de se rendre au formations.chaudiereappalaches.com pour s’inscrire à la formation en ligne.

Source : Tourisme Chaudière-Appalaches