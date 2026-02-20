Chevaliers de Colomb : Un succès pour La chasse à l’as de trèfle

Le gros lot de la loterie La chasse à l’as de trèfle, organisée par les Chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, a été gagné lors du cinquième tirage ayant eu lieu le 5 février dernier. La gagnante est une dame de La Pocatière.

En effet, la lauréate de la semaine, Lise Bolduc s’est vu attribuer le lot hebdomadaire de 94 $. Ensuite, dans le cadre du processus, elle a choisi l’enveloppe numéro huit correspondant à la date de son anniversaire de naissance. Grande surprise, elle a découvert l’As de trèfle, ce qui lui a permis de remporter le lot progressif s’élevant à 1380,44 $, pour un gain net de 1 474,44 $.

La deuxième édition sera tout de même complétée à la suite du tirage du 12 février, afin de remettre la part des ventes postérieures au tirage du 3 février.

Une autre édition ?

Compte tenu du succès grandissant de cette activité de financement, le conseil 5425 des Chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a décidé de poursuivre avec une troisième édition, dès que les démarches auront été complétées auprès de Loto-Québec. Les informations devraient suivre prochainement.

Rappelons que les profits de l’activité sont remis à Moisson Kamouraska, au diocèse de Sainte-Anne, et aux œuvres charitables des Chevaliers de Colomb. « Le conseil 5425 de Sainte-Anne-de-la-Pocatière remercie la population de leur participation hebdomadaire », a conclu Gérald Beaulieu, responsable des communications auprès des Chevaliers de Colomb.

