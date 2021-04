Chiffre d’affaires à la hausse pour Avantis Coopérative

Les ventes d’Avantis Coopérative ont explosé à sa deuxième année d’existence avec un chiffre d’affaires consolidé de 511 M$, une hausse d’un peu plus de 45 M$ au 31 octobre 2020. Ces résultats sont le fruit d’une bonne année dans les secteurs porcins et du détail, ainsi que d’une fusion avec la Coop Agrivoix.

Le président d’Avantis Coopérative Denis Lévesque a tenu à souligner la grande expérience et la longue histoire à la base de cette nouvelle entité opérationnelle depuis seulement deux ans. Avantis Coopérative est le fruit de la fusion de quatre coopératives agroalimentaires en 2018 : la Société coopérative agricole de la Rivière-du-Sud, la Société coopérative agricole La Seigneurie, le Groupe coopératif Dynaco et Unicoop.

Ce long historique et cette expérience ont permis de passer à travers cette deuxième année de consolidation pour la nouvelle entité, en plus de faire face aux soubresauts occasionnés par la COVID-19. « 2020 a fait la démonstration de la résilience du milieu agricole et du modèle coopératif », a déclaré Denis Lévesque.

La deuxième année d’opération d’Avantis a aussi été celle de l’ajout dans son giron de la Coop Agrivoix de Charlevoix. Son arrivée a eu une incidence directe sur le chiffre d’affaires consolidé réalisé durant la dernière année par Avantis Coopérative, particulièrement dans la division agricole où le volume d’aliments et de grains commercialisés a été à la hausse. Les ventes dans cette division ont progressé de 37 M$ pour un total de 388 M$.

La volatilité des prix dans le domaine porcin le printemps dernier, provoquée essentiellement par la diminution de la capacité d’abattage de certains abattoirs au Québec au plus fort de la COVID-19, a créé une fenêtre d’opportunités pour Avantis Coopérative qui en a profité pour liquider ses positions boursières avec d’excellentes marges de profit. La nouvelle convention de mise en marché en production porcine, basée sur le prix d’une carcasse reconstituée, a aussi été favorable aux membres, permettant d’améliorer les marges de la coopérative dans ce secteur.

La pandémie de COVID-19 a également eu une incidence plus que positive sur les centres de rénovation où la demande en matériaux, conjuguée à une hausse de leurs prix, a fortement augmenté dans la dernière année. Une hausse des ventes de 17 M$ par rapport à l’an dernier a d’ailleurs été observée pour s’établir à 118 M$.

Ces résultats positifs ont permis à Avantis Coopérative d’annoncer en assemblée générale annuelle une ristourne de 4 M$ à ses membres, en plus du remboursement de 1,7 M$ de capitaux privilégiés. 45 000 $ ont aussi été retournés à la communauté et 98 600 $ ont été remis en bourses à 24 agriculteurs de la relève.

Fusion et plan stratégique

Avantis Coopérative travaillera dans la prochaine année à une fusion avec la Coop Alliance, établie principalement dans le sud de la Beauce et à Lac-Mégantic. La fusion sera effective à partir du 1er novembre.

Une planification stratégique est également dans la mire de l’administration. L’objectif est de bien cibler les secteurs de développement et de croissance future d’Avantis.

« On est rendu là. Après deux ans d’opération, on a maintenant une meilleure connaissance de la nouvelle coopérative. L’opération est déjà en cours », a indiqué Denis Lévesque.

Une annonce doit aussi être faite prochainement quant à la personne qui succédera au chef de la direction Gaétan Roger, dont le départ à la retraite a été annoncé récemment. M. Roger évolue dans le domaine coopératif agricole depuis 40 ans.

Quant au conseil d’administration, tous les membres ont été reconduits à leur poste. L’élection de l’exécutif et la composition finale des différents comités seront officialisées dans une quinzaine de jours.