Jeudi dernier, une coalition d’organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent s’est jointe à des dizaines de groupes partout au Québec pour lancer ce message au gouvernement du Québec : « Ce n’est pas un poisson d’avril. Au Québec, une personne sur dix ne couvre pas ses besoins de base. » Partout dans la région, des dizaines de bannières et affiches portant ce message ont été installées.

« Nous trouvions important de participer à cette action de visibilité du Collectif pour un Québec sans pauvreté, car le budget déposé la semaine dernière par le gouvernement du Québec nous a confirmé que la réalité des personnes en situation de pauvreté est le dernier de ses soucis », explique Michel Dubé, délégué de la région au Collectif pour un Québec sans pauvreté et coordonnateur d’Action Populaire Rimouski-Neigette. « Il est inconcevable que le gouvernement abandonne les quelque 800 000 personnes qui n’arrivent pas à couvrir leurs besoins de base, d’autant plus qu’elles ont été durement frappées par la crise sanitaire. Nous réclamons que la couverture des besoins de base soit considérée comme un minimum pour tout le monde au Québec. »

Christian Dubé, coordonnateur de la l’Association pour la Défense des Droits Sociaux du Kamouraska, ajoute que « les services communautaires sont de plus en plus en demande. Nous avons de plus en plus de personnes, dans le Kamouraska, qui ont des besoins de base à combler, dont la nourriture ou du soutien financier. C’est de même pour le reste du Bas-Saint-Laurent ».

Dans l’ensemble du Québec, une cinquantaine d’organisations ont installé 65 bannières et des centaines d’affiches dans une trentaine de villes et municipalités des régions du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Capitale-Nationale, de l’Estrie, de Montréal, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, de Chaudière-Appalaches, des Laurentides, de la Montérégie et du Centre-du-Québec.