Christian Bégin en solo sur scène

Christian Bégin présente son troisième spectacle d’humour solo cet automne et il propose une version en «rodage» à Montmagny les 19 et 20 août à 20h00.

«Montmagny aura une version qui n’a pas été faite encore et pas mal complétée à 90%», confirmait l’artiste, qui s’attend à ce que ses amis et connaissances du Kamouraska soient nombreux à être curieux de découvrir ce nouveau spectacle.

L’orgueil, la gourmandise, la paresse, la luxure, l’avarice, la colère, l’envie sont les thèmes du spectacle, livré sous la direction de Chantal Lamarre.

Christian Bégin travaille sur ce projet depuis presque deux ans, un défi qui l’a grandement stimulé. Le concept a été annoncé et déterminé, puis il a commencé son écriture.

«Au début, j’étais sûr que j’étais pour écrire un show en huit tableaux avec chacun des péchés. Ce n’est pas ça du tout. La contrainte force la créativité et il faut aussi accepter qu’un show qui porte un titre peu le porter et parler d’autre chose. Les péchés sont un prétexte pour réfléchir et prendre la parole autrement», a dit Christian Bégin.

Son dernier spectacle d’humour sur scène remonte à 25 ans. En revenant seul devant les spectateurs, il souhaitait valider s’il était encore pertinent.

«J’avais envie de vérifier si, à ce moment-ci de ma vie, ce que j’ai à dire résonne encore ou si j’ai atteint mon obsolescence programmée et qu’il serait temps peut-être que je me berce sur une galerie. Je veux vérifier si c’est que j’ai dire trouve encore écho chez les gens peu importe la génération», ajoute l’artiste.

Jusqu’à présent, les spectacles présentés en rodage ont un très bon écho.

Il laisse place à l’autodérision d’où le pourquoi il s’est entouré de Chantal Lamarre, qui selon lui n’a aucune peur du ridicule. Il souhaitait aussi un regard féminin.

La grande majorité des textes lui reviennent et il s’est entouré d’une équipe technique de «rêve» pour cette nouvelle aventure.

L’été aura donc été très chargé pour l’artiste qui n’a pas pu se poser au Kamouraska aussi longtemps qu’il l’aurait souhaité. Rappelons qu’il est à la barre de l’animation de Curieux Bégin et Y’a du monde à la messe (Télé-Québec), mais aussi dans Les Mecs (Ici Radio-Canada télé) et Chaos (TVA).

Professeur pendant sept ans à l’École nationale de l’humour, il a signé deux one-man shows, Que reste-t-il de mes amours? (1990), et I’ve Got A Crush On You ou J’ai une orangeade sur toi (1999-2001). Il s’agit donc d’un troisième projet du genre pour Christian Bégin.