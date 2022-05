CHSLD Sainte-Perpétue : Le projet-pilote de téléconsultation retardé

« Le Comité des usagers assure toujours une vigie et nous sommes en communication constante tant avec le CISSS qu’avec les familles par notre comité de résidents qui est au CHSLD. Nous voulons nous assurer d’être aux premières loges quand le projet débutera. Pour l’instant, aucune famille n’a démontré de l’inquiétude ou des préoccupations face à ce projet », a indiqué Gabrielle Brisebois, coordonnatrice du Comité des usagers, secteur Montmagny-L’Islet.

Le Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches estime toujours qu’il s’agit d’une mauvaise idée, car on craint que le recours à cette mesure risque de devenir une habitude.

« On est très à l’affût. On dénonce le projet de téléconsultation en CHSLD en général. Ils disent qu’ils veulent prendre soin des aînés, mais ils coupent. Un moment donné ce sont des bras que les gens n’ont plus », a dit Patricia Pouliot, coprésidente intérimaire du Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches.