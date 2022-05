Cigarettes de contrebande : Détention et milliers de dollars d’amendes pour un individu

Un récidiviste doit payer près de 100 000 $ et faire de la détention après avoir été arrêté à Sainte-Hélène-de-Kamouraska avec 95 800 cigarettes et 40 sacs de tabac dans son véhicule.

Joseph Young a reçu sa condamnation récemment.

On apprend qu’il a été arrêté le 6 mars 2019, à la suite d’une dénonciation anonyme. On indiquait que Young devait se rendre dans une réserve indienne pour effectuer un chargement de cigarettes de contrebande. « Il est également mentionné (NDLR : lors de l’appel anonyme) que le défendeur transportera une quinzaine de caisses dans son coffre, sous les sièges et sur le siège arrière sous une couverture. », peut-on lire.

Un agent de la SQ intercepte l’homme en question et la voiture semble affaissée, une forte odeur de tabac frais s’en dégage et une couverture cache ce qui semble être des boîtes carrées. Des dizaines de milliers de cigarettes s’y trouvent ainsi que du tabac en vrac, une quantité jugée importante.

Dans son analyse, la juge indique que « la jurisprudence reconnaît que la contrebande de cigarettes représente un problème autant économique que social. En plus de priver l’État de revenus importants qui devraient être redistribués dans les programmes gouvernementaux et sociaux, la consommation de tabac est dangereuse et nocive pour la santé ».

L’homme a plusieurs antécédents en semblable matière et a été condamné à payer des amendes totalisant plus de 200 000 $ entre avril 2010 et février 2020. Les faits reprochés ont eu lieu à peine quelques mois après qu’il se soit fait interpeller pour une infraction semblable et moins d’un mois après avoir été condamné dans un autre dossier.

« Il semble que les peines pécuniaires qui lui ont été imposées ne suffisent pas à le dissuader », écrit la juge Julie Dionne.