Saint-Damase-de-L’Islet et Saint-Roch-des-Aulnaies implantent le compostage domestique

La MRC de L’Islet annonce l’obtention d’une aide financière provenant de RECYC-QUÉBEC qui permettra aux municipalités de Saint-Damase-de-L’Islet et de Saint-Roch-des-Aulnaies de fournir des composteurs domestiques à leurs citoyens. Le programme intitulé Aide au compostage domestique et communautaire permet de financer 80 % de l’achat des équipements et de réaliser des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation auprès des citoyens de ces deux municipalités. Pionnières dans la région, ces dernières désirent gérer et valoriser localement les matières organiques plutôt que de les mettre aux déchets et de les faire voyager vers un lieu d’enfouissement éloigné.

En effet, composter les résidus alimentaires et de jardin contribue à réduire les émissions de GES, de même que les dépenses municipales. En plus, le compostage permet de procurer un excellent amendement qui, lorsqu’intégré au sol, favorisera la santé des végétaux.

Les composteurs domestiques seront fabriqués localement par Horisol, un organisme à but non lucratif situé à Saint-Jean-Port-Joli qui a une vocation sociale et qui œuvre dans le respect des principes du développement durable.

Des activités de formation et de distribution de composteurs domestiques se dérouleront ce printemps à Saint-Damase-de-L’Islet et à Saint-Roch-des-Aulnaies. Pour obtenir plus de détails, les citoyens concernés doivent surveiller les informations provenant de ces deux municipalités et ils peuvent, dès à présent, réserver leur composteur auprès de leur bureau municipal respectif.