Ciné-Moisson… donner au suivant

C’est le dimanche 27 novembre dernier que le Cinéma Le Scénario et la Ville de La Pocatière ont présenté la deuxième édition de Ciné-Moisson.

Le concept est tout simple : assister au visionnement des films Les Méchants ou Pil en échange de denrées non périssables et non périmées… simple, mais tellement important. Les organisatrices ont dû ouvrir les portes plus tôt puisque, dès 9 h 15, plusieurs personnes souhaitaient accéder aux salles de cinéma. Ce sont plus de 175 cinéphiles, soit le double de l’an dernier, qui s’étaient donné rendez-vous pour cet évènement incontournable.

Les participants ont été extrêmement généreux en apportant plus de denrées que l’an dernier, soit près de 328,5 kilos, pour une valeur de 2890 $. Ces denrées serviront à remplir les quelque 400 paniers de Noël que Moisson Kamouraska va préparer pour la période des Fêtes. Comme l’organisme a constaté une forte hausse de la demande pour ses services depuis quelques années, cette générosité lui permettra d’être présent pour le plus grand nombre en cette période de réjouissances.

Il est important de noter que Moisson Kamouraska reçoit les dons tout au long de l’année. Un merci spécial à la MRC de Kamouraska qui a répondu positivement à notre demande dans le cadre du Fonds des municipalités du Kamouraska, et qui a rendu cette activité possible. Le Cinéma Le Scénario et la Ville de La Pocatière remercient sincèrement tous les participants et vous donnent rendez-vous l’an prochain.

Source : Ville de La Pocatière