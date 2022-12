Des ajouts à la programmation 2022-2023 et de nouvelles dates pour 2024

Les Arts de la scène (ADLS) de Montmagny mettent en vente des supplémentaires pour les spectacles de Christine Morency et de Passe-Partout, et ajoutent à la programmation 2022-2023 le rodage du quatrième spectacle de Jean-Thomas Jobin.

La supplémentaire de Passe-Partout aura lieu à 11 h le dimanche 21 mai 2023 à la salle Edwin-Bélanger. Elle précédera la représentation de 13 h 30 pour laquelle il ne reste plus que quelques billets.

La supplémentaire de Christine Morency se déroulera quant à elle le vendredi 29 septembre 2023 à 20 h à la salle Edwin-Bélanger. Il est à noter que son spectacle Grâce, présenté le samedi 14 janvier 2023, affiche déjà complet.

De son côté, Jean-Thomas Jobin amorce une tournée de rodage, et offrira le tout dernier spectacle de la saison des ADLS le jeudi 1er juin 2023 à 20 h au Cabaret Cogeco.

Deux reports en 2024

Le spectacle de Gabrielle Shonk, auteure-compositrice-interprète canadienne, qui devait se tenir le vendredi 25 novembre 2022 a été remis au vendredi 19 janvier 2024 à la salle Promutuel Assurance. D’ici là, il est possible d’écouter les deux premiers extraits, How we used to be et Aftertaste, de son deuxième album à paraître dans les prochains mois.

C’est le samedi 23 mars 2024 à la salle Edwin-Bélanger que les fans de Bobby Bazini se donnent rendez-vous, au lieu du 23 avril 2023. Pour patienter lors de la prochaine année, il est possible d’écouter en boucle les pièces Choose You et Move Away.

« Ce sont malheureusement des situations hors de notre contrôle qui nous contraignent à négocier avec les agents de nouvelles dates qui s’arriment de part et d’autre. Nous tentons de minimiser les inconvénients, car l’objectif est d’offrir au public les artistes favoris qui ont leur place dans la programmation », indique la directrice générale des ADLS Cynthia Lamontagne.

Le grand retour du Boxing Day

Cette année, pour les Fêtes, les ADLS célèbrent le grand retour du Boxing Day, le jeudi 15 décembre de 9 h à 23 h 59. Lors de cette journée, des rabais allant de à 20 à 40 % seront consentis à la billetterie, au téléphone ou en ligne sur des spectacles sélectionnés et en quantité limitée. À cela s’ajoutent des offres sur les billets de cinéma, et la série des Aventuriers voyageurs.

Parallèlement au Boxing Day, du 1er au 15 décembre, pour chaque tranche de 50 $ de chèque-cadeau, 10 $ en cadeau-promo seront remis. Il est à noter que le cadeau-promo s’applique sur les billets de théâtre, de danse, de musique, de chanson et de cirque de la programmation 2022-2023 (excluant l’humour), en réservant par téléphone ou à la billetterie. Il est aussi applicable sur les billets de cinéma jusqu’au 31 août 2023.

Source : ADLS