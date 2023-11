Ciné-Moisson : Du plaisir assuré contre un don

Encore une fois cette année, le Cinéma Le Scénario et la Ville de La Pocatière s’unissent pour soutenir Moisson Kamouraska. Le dimanche 26 novembre à 10 h, le cinéma et la Ville invitent gratuitement la population à assister au visionnement des films Toupie et Binou et Ainbo, princesse d’Amazonie en échange de denrées non périssables et non périmées.

Les portes du cinéma ouvriront dès 9 h 30 et les représentations débuteront à 10 h. Il est important de noter que les jouets et les vêtements ne sont pas acceptés. Toutes les denrées récoltées lors de cette journée seront remises à Moisson Kamouraska dont la mission est de lutter contre la pauvreté en organisant la cueillette, le traitement, la transformation et la distribution de denrées tout en favorisant l’implication sociale. Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska, est très heureuse de cette initiative.

« On assiste à une hausse importante des demandes d’aide alimentaire et les denrées amassées lors de cette journée pourront aider à bonifier les paniers de Noël. Un grand merci à tous les participants. » Le Cinéma Le Scénario et la Ville de La Pocatière sont ravis d’offrir cette belle sortie familiale, tout en encourageant un organisme du milieu qui contribue à la qualité de vie de leur clientèle. Tous deux espèrent égaler, voire dépasser, la récolte de l’année dernière.

Source : Ville de La Pocatière