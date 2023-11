Pour le jeune public, À fleur de ville

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Desjardins présentent, pour toute la famille, À fleur de ville, le dimanche 19 novembre à 16 h.

M. Gazon mène une vie terne et ordonnée, prisonnier d’une routine sur fond gris. La soudaine apparition d’une nature progressivement envahissante réveille l’essence foisonnante qui sommeillait en lui. Ces étonnantes manifestations de verdure feront naître sous nos yeux un M. Gazon pétillant et surprenant.

Depuis 20 ans, David Fiset crée des personnages inusités et attachants, avides d’interactions, dans des univers ludiques et magiques. Par la maîtrise de ses multiples talents d’acrobate, de jongleur, d’équilibriste et de monocycliste, David possède une large connaissance de l’humour clownesque qui lui permet d’impressionner et de toucher les publics de tous âges. Il est un artiste singulier et incontestablement attachant.

Accompagné de musiques entraînantes et portant des costumes colorés, David se réapproprie et redéfinit à sa manière les lois de la physique. Sa capacité hors du commun à capter l’attention et à surprendre les spectateurs ainsi que sa présence unique en son genre lui permettent de guider le public vers un voyage rempli de moments inoubliables.

Il en fascinera plus d’un avec ses mimiques, sous une profusion de balles, de quilles, de couteaux, de monocycles, de torches de feu et maintes autres inspirations du moment !

Entre l’ombre et la lumière, ce spectacle théâtral circo-clownesque haut en verdure, dans une atmosphère joyeuse et ludique où soleil et printemps éblouissent le parterre. Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : Salle André-Gagnon