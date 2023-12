Ciné-Moisson : Le plaisir de donner au suivant

Précédent

Affiches de la paix Les gagnants de Rivière-Ouelle et Saint-Pacôme Au concours annuel des Affiches de la paix de Club Lions International, le Club Lions Rivière-Ouelle Saint-Pacôme souligne la participation des élèves des écoles de la Pruchière de Saint-Pacôme et des Vents-et-Marées de Rivière-Ouelle. Les trois gagnants s'étant démarqués sont de l'école de la Pruchière : Mia Caron, troisième prix de 25 $; Olivier Michaud, deuxième prix de 50 $ (à gauche); Amielle Paré, premier prix de 75 $ (à droite). Les trois gagnants posent avec leur professeur Louis-Alexandre Boulianne et Margot Pelletier, membre du Club Lions Rivière-Ouelle Saint-Pacôme. Source : Club Lions Rivière-Ouelle Saint-Pacôme