Nomination à la direction générale du CSS de la Côte-du-Sud

Le conseil d’administration du Centre de services scolaire (CSS) de la Côte-du-Sud annonce la nomination de Rachel Bégin à titre de nouvelle directrice générale.

Forte d’une riche expérience dans le domaine de l’éducation ainsi qu’en gestion et en administration, Mme Bégin a débuté sa carrière comme enseignante avant d’exercer le rôle de direction au primaire, au secondaire ainsi qu’à la formation professionnelle dans différents établissements.

Plus récemment, elle a aussi occupé le poste de directrice adjointe des études au Cégep Limoilou et, jusqu’à maintenant, elle œuvrait au ministère de l’Enseignement supérieur à titre de conseillère stratégique à la reddition de comptes. Les membres du conseil d’administration sont persuadés que grâce à son approche empreinte d’humanisme, son engagement envers l’éducation, son leadership et sa vision, le CSS de la Côte-du-Sud continuera d’offrir des services éducatifs de qualité dans l’ensemble de ses établissements tout en s’assurant de conserver l’élève au cœur des priorités.

Mme Bégin succédera à Jean-Marc Jean qui quitte ses fonctions pour une retraite bien méritée à compter du 4 janvier 2024. Toute la communauté éducative de la Côte-du-Sud souhaite la bienvenue à Mmme Bégin au sein de l’organisation et lui assure son soutien dans l’exercice de son nouveau mandat et dans la poursuite de la mission du CSS.

Source : Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

Rachel Bégin