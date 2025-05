Cinq bonnes raisons (et cinq trucs) pour être paresseux avec sa pelouse

Peut-être êtes-vous de ceux qui ramassent encore leurs rognures de gazon ? Et si on vous disait que vous gagneriez à être… un peu plus paresseux ?

L’herbicyclage, c’est tout simplement l’idée de laisser les rognures de gazon sur place après la tonte. En 24 heures, elles peuvent se décomposer naturellement et enrichir le sol. Résultat : moins d’efforts, moins de déchets, et plus de nutriments pour la pelouse.

Cinq bonnes raisons de pratiquer l’herbicyclage

Moins de manipulation : pas besoin de ramasser ou de transporter les résidus.

On économise ainsi temps et énergie !

Un engrais naturel gratuit : les rognures nourrissent le sol.

Elles sont riches en nutriments essentiels, comme l’azote, le phosphore et le potassium. Cela remplace l’utilisation d’engrais chimiques, et améliore la santé de votre pelouse de manière naturelle.

Un sol plus humide : la couverture végétale conserve l’humidité.

Ce qui aide à maintenir votre pelouse plus fraîche et mieux hydratée lors des chaudes journées d’été.

Une pelouse plus résistante : un gazon en santé combat mieux les maladies.

Les résidus de gazon agissent comme un paillis naturel et protègent les racines. Cela aide à développer un système racinaire plus robuste, et réduit les risques d’infections fongiques.

Moins de GES et de dépenses : pas de transport, pas d’enfouissement !

En pratiquant l’herbicyclage, vous réduisez la nécessité de transporter les rognures vers un lieu d’enfouissement technique (LET). Moins de déplacements et moins de déchets envoyés au LET signifient moins de gaz à effet de serre (GES).

Cinq trucs pour avoir une belle pelouse écolo… sans trop d’efforts ;

Retardez la première tonte : en laissant pousser les fleurs printanières (pissenlit, trèfle, etc.), vous aidez les pollinisateurs à trouver du nectar, une chose essentielle au printemps. Espacez les tontes : un gazon un peu plus long emmagasine l’humidité plus longtemps. Aiguisez vos lames annuellement : une coupe nette permet une meilleure cicatrisation du gazon, et une meilleure résistance aux maladies. Évitez de tondre lorsque le gazon est mouillé : l’herbe coupée colle, s’étale mal, et la tonte est moins uniforme. Évitez de tondre en période de sécheresse ; cela ne ferait qu’aggraver la situation.

Et pourquoi ne pas explorer davantage la paresse en choisissant d’aménager certaines parties de votre terrain ? Dans les zones peu fréquentées, réduisez la tonte, et semez des fleurs ou un couvre-sol sans tonte pour favoriser la biodiversité.

Dans tous les cas, votre gazon NE VA PAS à la poubelle. Si laisser les rognures sur place vous rebute, disposez-en dans vos plates-bandes ou au pied de vos arbres, c’est un excellent paillis !

Des questions ?

1 888 856-5552, option 1 | co-eco.org | info@co-eco.org | facebook.com/coecobsl

Cette chronique vous est offerte par votre MRC

Photo : Bechir Kaddech, Unsplash