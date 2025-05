Accès gratuit aux bibliothèques pour les résidents du sud de la MRC de L’Islet

Dans un esprit de solidarité régionale et de promotion de la culture, les sept municipalités du sud de la MRC de L’Islet annoncent l’abolition des frais d’adhésion pour les non-résidents dans leurs bibliothèques publiques.

Désormais, les citoyens de Saint-Pamphile, Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Sainte-Perpétue et Tourville auront un accès gratuit à l’ensemble des bibliothèques du secteur, sur simple présentation d’une preuve de résidence.

Cette initiative vise à favoriser l’accès à un plus vaste choix de livres et de ressources pour tous les habitants du sud de la MRC, tout en renforçant les liens entre les communautés. En encourageant la lecture, l’éducation et le partage culturel, les municipalités espèrent contribuer au bien-être collectif et à la vitalité de la région.

Pour plus d’informations sur les services offerts et les heures d’ouverture, les citoyens sont invités à consulter les sites web ou les pages Facebook des bibliothèques participantes.