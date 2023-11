Cinq coups de cœur méconnus en Alberta

L’Ouest canadien est un véritable lieu de rêve avec ses lacs turquoise, ses majestueuses montagnes Rocheuses et sa proximité avec la nature. Après huit voyages dans l’Ouest canadien dans notre jeunesse, cette région nous manquait et avons décidé d’y retourner pour s’installer cinq mois en famille afin de réaliser un film sur l’Alberta.

Même si l’Alberta nous était déjà familière, le fait de nous y installer pendant plusieurs mois nous a permis de découvrir plusieurs endroits méconnus des touristes et de faire des rencontres incroyables qui nous ont permis de mieux comprendre les origines et la culture de cette province. Voici cinq de nos coups de cœur…

Canmore

Cette ville charmante située tout près de Banff, offre une qualité de vie tout à fait incroyable avec ses montagnes et ses plans d’eau propices aux activités nautiques comme le kayak, le SUP ou le rafting. Construit pour les Jeux olympiques de 1988, le Nordic Center était notre terrain de jeux pour y pratiquer du ski de fond en hiver, et en été, pour défier ses nombreuses pistes en vélo de montagne.

Le parc de Kananaskis

Situé au sud de Canmore dans les montagnes Rocheuses, ce parc provincial offre une multitude d’activités de plein air au cœur de la nature loin des touristes qui envahissent le parc de Banff. Ici, ce sont plutôt les gens locaux qui viennent y pratiquer du vélo, de la pêche, du ski de fond, du ski hors-piste, du camping et bien plus encore. Les sentiers de randonnée offrent une variété d’options pour tous les niveaux d’expérience, mais attention aux ours, très présents par endroit!

Drumheller

Drumheller est célèbre pour ses nombreux dinosaures qui erraient dans la région dans une époque lointaine alors qu’une végétation luxuriante dominait la région. On y a découvert une concentration impressionnante de fossiles de dinosaures, aujourd’hui exposés au fameux musée Royal Tyrrell. Le musée propose des expositions interactives et éducatives qui raviront les amateurs de dinosaures de tous âges.

Le centre de ski Marmot Basin

Les Rocheuses offrent de nombreuses possibilités pour les amateurs de ski alpin ou le snowboard. Les stations de Lake Louise et de Sunshine sont les plus populaires, mais le centre de ski Marmot Basin est un endroit idéal dans le parc de Jasper. Il offre des pistes pour tous les niveaux d’expérience, mais la station se distingue pour sa vue imprenable sur les montagnes environnantes et la diversité de ses pistes.

La route des Cowboys

La route des Cowboys est un itinéraire panoramique avec des ranchs ayant des vues imprenables sur les Rocheuses en arrière-plan. Vous aurez l’occasion de découvrir la culture cowboy authentique de l’Alberta, faire de l’équitation, déguster les meilleurs hamburgers du Canada, enfiler une bière dans un des nombreux saloons et d’en apprendre davantage sur l’histoire fascinante de la région qui fut également le berceau du pétrole en Alberta au début du 20e siècle.

À propos de l’aventurier

Yannick Gervais est le fondateur des Aventuriers Voyageurs. Il présentera son film Alberta, naturellement grandiose au Cinéma Le Scénario de La Pocatière, le 6 novembre à 13 h 30 et 19 h 30, et à Montmagny à la Salle Promutuel Assurance le 12 novembre à 13 h 30 et le lendemin à 19 h 30.