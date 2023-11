Cinq régions à découvrir en Martinique

À la recherche d’une destination de voyage captivante, riche en culture, et promettant un dépaysement total? Notre choix s’est porté sur la Martinique! Ainsi, en février dernier, nous avons plongé au cœur des cinq régions de l’île, capturant chaque instant pour créer un film de voyage qui sera bientôt présenté au cinéma avec Les Aventuriers voyageurs.

La splendeur de cette destination, combinée aux échanges chaleureux avec sa population accueillante, ont véritablement conquis nos cœurs. Afin de vous inspirer pour votre prochain périple en Martinique, voici quelques suggestions à explorer.

Fort-de-France

Chef-lieu de l’île, Fort-de-France se découvre à pied, offrant la proximité de nombreux sites à visiter. Le Grand marché, riche en senteurs, couleurs et saveurs, fascine les sens. La cathédrale Saint-Louis et la bibliothèque Schœlcher, chefs-d’œuvre architecturaux, méritent une visite. La place de la Savane, espace vert propice au repos, est à quelques pas de la plage La Française. Les Martiniquais célèbrent chaque année en février le carnaval, une tradition importante que nous avons découverte avec beaucoup de plaisir!

Le Nord-Caraïbe

Le Jardin de Balata offre des paysages naturels à couper le souffle. À l’extrémité nord du Nord-Caraïbe, Anse-Couleuvre dévoile des plages de sable noir peu fréquentées. Plus au sud, une magnifique randonnée permet l’ascension de la montagne Pelée, ce volcan actif classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui révèle un passé tragique au Musée de la catastrophe de 1902 à Saint-Pierre.

Le Nord-Atlantique

La presqu’île de la Caravelle est le paradis des surfeurs, abritant une réserve naturelle foisonnante en biodiversité. Basse-Pointe propose des visites guidées de plantations de bananes, où l’on a eu le plaisir de se faire expliquer la production par un véritable passionné. À Sainte-Marie, le Tombolo se découvre à pied pendant une période précise, alors que l’eau de la mer s’ouvre sous vos pieds pour laisser place à un chemin de sable, un peu comme au Rocher Percé! À Grand’Rivière, petit village de pêcheurs au nord, le restaurant de Tante Arlette est une véritable institution avec son expérience culinaire exceptionnelle qui remonte à plusieurs générations.

Le Sud-Atlantique

Le François sert de port d’attache pour les excursions en bateau vers les îlets et la baignoire de Joséphine. L’incontournable Habitation Clément, distillerie de rhum, se trouve également dans cette commune. Plus au sud, Sainte-Anne offre une escapade dépaysante à la Savane des pétrifications, avec la célèbre plage des Salines à proximité.

Le Sud-Caraïbe

Le secteur permet de vous prélasser sur la plage du Diamant, la plus longue de la Martinique avec ses trois kilomètres de sable. À Anse Cafard, le mémorial Cap 110 a été érigé pour souligner le 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage. Les Anses d’Arlet sont idéales pour la plongée en apnée, tandis qu’à l’Anse Dufour, les tortues sont souvent observables. Le Domaine de la Pagerie est le lieu de naissance de l’épouse de l’empereur Napoléon 1er, Joséphine de Beauharnais. On y retrouve également La Savane des esclaves, un village reconstitué traitant de l’histoire de l’esclavage. Pour terminer sa visite dans le secteur, on peut observer la navigation traditionnelle martiniquaise chez Gommier et Tradition.

À propos des aventuriers

Pierre Renaud et Hélène Rancourt présenteront Magnifique Martinique le dimanche 26 novembre à 13 h 30, et le lundi 27 novembre à 19 h 30 à la Salle Promutuel Assurance de Montmagny. Il sera ensuite diffusé le lundi 4 décembre à 13 h 30 et à 19 h 30 au Cinéma Le Scénario de La Pocatière.