La MRC de L’Islet annonce l’ouverture du Fonds de soutien aux caravanes créatives

La MRC de L’Islet, dans le contexte de sa Signature innovation, annonce l’ouverture du Fonds de soutien aux caravanes créatives, doté d’une enveloppe totalisant un montant de 100 000 $. Cette aide financière vise à appuyer le développement de l’offre d’activités de médiation culturelle par le déploiement d’unités mobiles dans la MRC de L’Islet.

Ces unités, qu’il s’agisse de remorques, de roulottes, de véhicules récréatifs (VR) ou de tout autre engin, auront pour objectif d’atteindre directement les différents publics du territoire, tout particulièrement ceux isolés ou éloignés. La MRC invite tous les organismes à but non lucratif légalement constitués, les coopératives non financières, les municipalités et organismes municipaux relevant d’elles, les artistes professionnels incorporés ainsi que les entreprises privées de la région à prendre connaissance de cette nouvelle opportunité de développement culturel en consultant la section Fonds, programmes et aide financière de son site internet. Pour plus d’information ou pour un soutien dans le dépôt d’une demande, communiquez avec Renée Anique Francoeur, chargée de projet — volet création artistique, au 418 598-3076, poste 241, ou par courriel à ra.francoeur@mrclislet.com.

Source : MRC de L’Islet