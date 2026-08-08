Circonscription de Côte-du-Sud : Valérie Hamel sera candidate du Parti Québécois

Le Parti Québécois est fier d’annoncer que Valérie Hamel sera candidate dans la circonscription de Côte-du-Sud. L’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne qui pratique depuis plus de 25 ans dans le système de santé se lance en politique pour servir les citoyens de Côte-du-Sud. Étudiante au doctorat à l’Université du Québec à Rimouski en sciences infirmières, Valérie Hamel apportera son expertise à un gouvernement du Parti Québécois qui souhaite décentraliser le réseau de la santé et mobiliser l’expertise de tous les professionnels de la santé.

« Les Québécois ne croient plus les politiciens qui leur lancent des promesses irréalistes en santé. De l’accès à un médecin de famille aux délais d’attente à l’urgence, les engagements se succèdent sans résultats concrets. Le Québec regarde aujourd’hui avec scepticisme ce réseau de santé qui accapare pourtant la moitié du budget de l’État. Il y a en revanche beaucoup de petites choses qu’on peut faire pour améliorer l’accès et la prise en charge. Je crois qu’une partie de la solution se trouve dans la mobilisation de l’expertise de tous les professionnels et une organisation du réseau qui se rapproche de la population. C’est d’autant plus vrai pour nos régions », a déclaré Valérie Hamel.

Son expérience clinique a appris à la candidate que les citoyennes et les citoyens doivent pouvoir compter sur des institutions efficaces et proches de leurs réalités.

« Au quotidien, ma vision repose sur des services de proximité ancrés dans une expertise locale. L’expérience m’a appris que l’inclusion et la participation citoyenne sont des leviers puissants pour renforcer la cohésion sociale et restaurer la confiance envers nos institutions. Cette approche permet non seulement de mieux répondre aux besoins des citoyens, mais aussi de reconnaître, à leur juste valeur, la contribution essentielle du personnel de soutien ainsi que des professionnelles et professionnels des soins, de la santé et des services sociaux », a précisé la candidate.

Valérie Hamel a travaillé dans de nombreux établissements de santé de la circonscription de Côte-du-Sud. Forte d’un parcours dédié aux soins, elle souhaite maintenant représenter ses concitoyens à l’Assemblée nationale pour y défendre avec conviction leurs intérêts et leurs besoins.

« Je travaille auprès de la population de Côte-du-Sud depuis 2019. À travers les années, j’ai bâti une relation de confiance avec les gens d’ici. J’ai maintenant envie qu’ils puissent compter sur une députée proche d’eux qui saura servir dignement leurs intérêts à l’Assemblée nationale. Après huit ans de la CAQ, nous avons beaucoup de travail à faire pour rebâtir la confiance de la population envers leur gouvernement », a conclu la candidate du Parti Québécois dans Côte-du-Sud.

Biographie

Détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise avec mémoire en sciences infirmières de l’Université du Québec à Rimouski, d’une maîtrise professionnelle IPSPL de l’Université du Québec à Trois-Rivières et d’un master II en éducations thérapeutiques du patient de l’Université d’Aix-Marseille, Valérie Hamel poursuit actuellement ses études au doctorat en sciences infirmières à l’Université du Québec à Rimouski. En parallèle de sa pratique comme infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne au GMF de Montmagny (CLSC St-Fabien-de-Panet), elle est chargée au baccalauréat en sciences infirmières de l’Université du Québec à Rimouski.

Durant sa carrière, Valérie Hamel a travaillé comme infirmière dans de nombreuses régions du Québec et quelques années en France.

Source : Pascal Bérubé