La Coupe Ras L’Bock de retour au Boisé Beaupré

Le Club de vélo de montagne Primeau tiendra la cinquième édition de la Coupe Ras L’Bock le dimanche 16 août prochain, au Boisé Beaupré de La Pocatière.

Cette compétition régionale de vélo de montagne rassemble habituellement entre 80 et 150 participants âgés de 5 à 75 ans. Les coureurs proviennent principalement du Bas-Saint-Laurent ainsi que des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.

Devenu au fil des années un lieu incontournable pour les amateurs de vélo de montagne, le Boisé Beaupré se distingue par la qualité et la diversité de ses sentiers. Les différents parcours permettent d’offrir des défis adaptés à chacune des catégories, tout en proposant un niveau technique relevé aux cyclistes plus expérimentés.

L’organisation de la Coupe Ras L’Bock repose sur l’implication des membres du Club de vélo de montagne Primeau, des bénévoles et de la communauté locale. La Ville de La Pocatière ainsi que plusieurs partenaires et organismes de la région contribuent également à la tenue de l’événement.

Pour obtenir davantage d’information, il est possible de communiquer avec Stéphane Rousseau, du Club de vélo de montagne Primeau, au 418 894-3365.